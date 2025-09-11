본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

컴투스 '스타시드' 서브컬처 본고장 일본 진출

노경조기자

입력2025.09.11 14:22

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본 이용자 취향 최적화해 공략
'스타시드' 메인 곡 새 뮤비 공개

컴투스는 '스타시드: 아스니아 트리거'가 일본 정식 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.


컴투스 '스타시드: 아스니아 트리거'. 컴투스 제공

컴투스 '스타시드: 아스니아 트리거'. 컴투스 제공

AD
원본보기 아이콘


'스타시드'는 조이시티가 개발하고 컴투스가 글로벌 서비스하는 인공지능(AI) 미소녀 캐릭터 수집형 역할수행게임(RPG)이다. 인류 멸망 이후 AI 소녀들만 남겨진 미래를 배경으로 하며, 이용자는 개성 넘치는 AI 소녀 '프록시안'들과 세계의 수수께끼를 풀어간다.

지난해 한국, 태국, 대만 등에서 먼저 서비스했으며, 매력적인 캐릭터 수집과 육성 재미, 간편한 전투 시스템 등을 바탕으로 구글 인기 게임 1위에 오르기도 했다. 이번 론칭으로 일본 앱 마켓에서도 만나볼 수 있게 됐다.


컴투스는 일본 이용자들의 취향에 최적화된 여러 콘텐츠로 서브컬처의 본고장인 일본을 공략한다. 스토리와 세계관은 물론 '스타시드'만의 강점으로 손꼽히는 캐릭터와의 교감 시스템을 현지화해 선보인다.


컴투스는 일본 공식 유튜브 채널에서 '스타시드'의 메인 곡 'Shine All Night'의 새로운 뮤직비디오도 공개했다. 자세한 내용은 공식 카페에서 확인할 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승 [속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

청첩장 대신 알림장…결혼식 비용 부담에 '노웨딩'

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

한은 "6·27 대책 이후 과열 진정세…추세적 안정 아직 아냐"

새로운 이슈 보기