오광록 광주 서구의원 "식품진흥기금 관리·운용해야"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.11 09:55

"구민 영양수준·식품위생 향상"

광주 서구의회 오광록 의원(광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 동천동)은 제333회 임시회에서 대표 발의한 '광주시 서구 식품진흥기금 관리·운용 조례 전부개정안'이 해당 상임위원회에서 원안 가결됐다고 11일 밝혔다.

광주 서구의회 오광록 의원. 광주 서구의회 제공

조례안은 '식품위생법' 등 관련 법령에 근거해 설치된 식품진흥기금의 체계적·효율적 관리·운용을 위한 사항을 규정해 구민의 영양수준과 식품위생 향상을 도모하고자 발의됐다. 조례안은 ▲용어 현행화 ▲기금 조성 및 용도 상위법 반영 ▲위원회 전문가 참여 확대를 주요 내용으로 하고 있다.


오 의원은 "식품위생은 구민 건강과 직결되는 문제로 영업자 지원과 위생환경 개선을 통해 안전한 식품 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "이번 조례 개정으로 구민이 안심하고 식품을 이용할 수 있는 기반이 강화되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

