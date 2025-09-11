본문 바로가기
양주시, '2025년 경기도 체육인 기회소득' 신청 15일 시작

이종구기자

입력2025.09.11 09:46

경기 양주시가 오는 15일부터 11월 28일까지 관내 체육인을 대상으로 '2025년 경기도 체육인 기회소득' 신청을 받는다.

양주시, '2025년 경기도 체육인 기회소득' 신청 9월 15일 시작. 양주시 제공

양주시, ‘2025년 경기도 체육인 기회소득’ 신청 9월 15일 시작. 양주시 제공

'체육인 기회소득'은 체육인들의 사회적 가치 창출에 대해 정당한 보상을 제공하고, 체육활동 지속 및 사회적 가치 확산 도모를 위해 경기도와 공동으로 추진하는 사업이다.


선정된 체육인에게는 제출서류 확인 및 소득·재산 조사를 거쳐 연 150만원의 기회소득이 지급된다.

지원 대상은 양주시에 거주하는 19세 이상, 개인소득인정액이 중위소득 120% 이하의 현역선수, 지도자, 심판, 선수관리자 및 체육행정종사자이다.


신청은 경기도 통합 민원 포털 '경기민원24'를 통해 온라인 및 모바일로 가능하며, 방문 신청을 원하는 경우 양주시청 청년체육과에 접수하면 된다. 신청에 대한 자세한 사항은 양주시청 누리집 고시공고 게시판에서 확인할 수 있다.


이정수 청년체육과장은 "이번 사업은 체육 활동을 통해 사회적 가치를 만들어내는 체육인들에게 실질적인 보상을 제공하는 정책"이라며 "체육인이 안정적으로 활동할 수 있는 기반이 되기를 기대한다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
