부산항만공사-파나마해사청, 교류협력 MOU 체결

글로벌 물류 허브 간 전략적 파트너십 강화

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 파나마해사청(AMP)과 10일 서울 그랜드 머큐어 앰배서더 호텔에서 교류 협력 강화를 위한 MOU를 체결했다.

MOU 체결식(파나마 바스케스 외무부 장관(왼쪽 두번째)과 BPA 송상근 사장(세번째). BPA 제공

이번 협약은 동북아시아 대표 환적 거점인 부산항과 세계 최대 선박 등록국인 파나마가 손을 맞잡고, 지속가능한 해운·항만 체계 구축을 위한 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다.

체결식에는 파나마 하비에르 마르디네쓰-아차 바스께스(Javier Martinez-Acha Vasquez) 외무부 장관을 비롯해, 파나마 운하청 장관, 주한 파나마 대사 등 주요 인사들이 함께 참석해 자리를 빛냈다.

파나마해사청은 1998년 설립된 정부 산하 기관으로, 해사·항만 분야의 규제와 정책을 총괄하며, 선박 등록·검증, 해사 교육, 항만 운영·규제 등 다양한 기능을 수행한다. 또 파나마 운하와 연계해 파나마를 글로벌 해사 허브로서 위상을 높이며, 국제 해운산업에서 위상을 공고히 하고 있다.

이번 MOU에서는 ▲스마트 항만 구축과 디지털 전환 ▲친환경·지속가능 항만조성 ▲항만 운영 효율화와 인적 역량 강화 등의 내용이 포함됐다. 이를 통해 양 기관은 상호 협력과 지속가능한 발전을 위한 전략적 파트너십을 구축해 나갈 계획이다.

BPA 송상근 사장은 "부산항과 파나마는 세계 해상 물류를 잇는 중요한 거점으로서, 각 지역의 거점항 관리기관이 상호 지속가능한 발전을 위해 협력한다는 큰 의미가 있다"며 "이번 협약이 양 기관 간 기술·인력·정보 교류를 더욱 활성화하는 계기가 돼, 장기적이고 전략적인 동반자 관계로 발전해 나가기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자



