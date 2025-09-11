보령 무창포 대하·전어 축제 12일 개막…'신비의 바닷길'까지 열린다

가을 별미 즐기고, 맨손고기잡기·노래자랑·가수 공연 등 온 가족 축제

충남 보령시는 가을 바다의 별미를 만끽할 수 있는 '2025 무창포 가을 대하·전어 대잔치'를 오는 12일부터 28일까지 보령 무창포항 일원에서 열린다고 11일 밝혔다.

지역 대표 어촌축제로 자리잡은 올해 행사는 대하·전어를 저렴하게 맛볼 수 있을 뿐만 아니라 다양한 체험과 공연으로 남녀노소 모두가 즐길 수 있다.

대표 프로그램인 '맨손고기잡기 체험'은 주말마다 어린이 선착순 접수로 진행되며, 관광객과 주민이 함께하는 노래자랑에서는 수산물이 상품으로 제공된다.

특히 축제 기간인 19일부터 21일까지는 무창포해수욕장에서 1.5km에 걸쳐 바다가 갈라지는 '신비의 바닷길 축제'가 열려 가을철 먹거리와 자연의 경이로움을 동시에 즐길 수 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



