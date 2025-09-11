본문 바로가기
웨이브, 광고 시청 조건 저가 요금제 출시

이종길기자

입력2025.09.11 08:37

티빙과 협력해 '더블 상품'도 선보여

웨이브와 티빙이 협력해 내놓는 '더블 광고형 스탠다드'

웨이브와 티빙이 협력해 내놓는 '더블 광고형 스탠다드'

온라인동영상 서비스(OTT) 웨이브는 광고 시청을 조건으로 요금을 대폭 인하한 새로운 요금제를 출시한다고 11일 밝혔다. 다음 달 1일 내놓는 '웨이브 광고형 스탠다드'와 '웨이브X티빙 더블 광고형 스탠다드'다.


웨이브 광고형 스탠다드는 풀HD 화질과 2인 동시 시청 지원 등 기존 스탠다드 요금제와 같은 서비스를 받을 수 있다.

티빙과 협력한 더블 광고형 스탠다드는 한 번 가입으로 두 플랫폼의 콘텐츠를 모두 볼 수 있다. '나 혼자 산다', '유퀴즈', '나는 솔로' 같은 인기 예능과 '은수 좋은 날', '신사장 프로젝트' 등 최신 드라마, '피의 게임' '환승연애' 같은 독점 오리지널까지 폭넓게 다룬다.


양사는 새 요금제 출시를 앞두고 18~19일 광고주 초청 '웨이브X티빙 통합 광고 플랫폼 설명회'를 연다. 신규 광고 상품을 소개하고 OTT 플랫폼을 통한 브랜드 확산 전략을 제시한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
