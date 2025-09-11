웨이브, 광고 시청 조건 저가 요금제 출시

티빙과 협력해 '더블 상품'도 선보여

온라인동영상 서비스(OTT) 웨이브는 광고 시청을 조건으로 요금을 대폭 인하한 새로운 요금제를 출시한다고 11일 밝혔다. 다음 달 1일 내놓는 '웨이브 광고형 스탠다드'와 '웨이브X티빙 더블 광고형 스탠다드'다.

웨이브 광고형 스탠다드는 풀HD 화질과 2인 동시 시청 지원 등 기존 스탠다드 요금제와 같은 서비스를 받을 수 있다.

티빙과 협력한 더블 광고형 스탠다드는 한 번 가입으로 두 플랫폼의 콘텐츠를 모두 볼 수 있다. '나 혼자 산다', '유퀴즈', '나는 솔로' 같은 인기 예능과 '은수 좋은 날', '신사장 프로젝트' 등 최신 드라마, '피의 게임' '환승연애' 같은 독점 오리지널까지 폭넓게 다룬다.

양사는 새 요금제 출시를 앞두고 18~19일 광고주 초청 '웨이브X티빙 통합 광고 플랫폼 설명회'를 연다. 신규 광고 상품을 소개하고 OTT 플랫폼을 통한 브랜드 확산 전략을 제시한다.





