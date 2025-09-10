'골프황제' 우즈, 복귀 임박했다

자신의 SNS 통해 공 때리는 모습 공개

지난 3월 아킬레스건 수술 이후 첫 훈련

12월 바하마 히어로 월드 챌린지 복귀 가능성

'골프황제' 타이거 우즈(미국)의 필드 복귀가 임박했다.

9일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 연습장에서 공을 때리는 영상을 올렸다. 장소는 우즈가 아마추어 선수들을 위해 주최한 이벤트 대회 렉서스컵이 열린 미국 뉴저지주 저지시티의 리버티 내셔널 골프클럽 연습장이었다.

우즈는 지난 3월 아킬레스건 파열 진단을 받고 수술대에 올랐고, 그때부터 골프채는 손에서 놨다. 우즈가 언제부터 다시 골프채를 잡았는지는 알려지지 않았지만, 볼을 때리는 모습은 6개월 만에 공개된 셈이다.

그는 수술을 받고 한 달 뒤부터 걸어 다니면서 대외 활동을 재개했다. 아들 찰리의 경기를 따라다니면서 관람하는 모습도 여러 번 포착됐지만, 골프 클럽으로 공을 때리는 모습은 한 번도 보여준 적이 없다. 공을 때리는 모습을 공개한 것은 스윙 연습이 어느 정도 수준에 올라왔다는 뜻으로 보인다. 우즈의 필드 복귀가 가까워졌다는 신호다.

우즈의 복귀 무대는 오는 12월 4일부터 나흘 동안 바하마에서 열리는 히어로 월드 챌린지가 될 가능성이 점쳐진다. 히어로 월드 챌린지는 타이어 우즈 재단이 주최한다. 또는 12월 18일 미국 플로리다주 올랜도에서 치러지는 가족 골프 대항전인 PNC 챔피언십 출전도 유력하다. 우즈는 찰리와 함께 이 대회에 작년까지 5년 연속 등판했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



