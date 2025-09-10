본문 바로가기
남원시, 내달까지 '상수도시설물' 안전점검

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.10 16:22

구조물 균열 여부·노후 상태 등

전북 남원시가 이달부터 내달까지 상수도시설물에 대한 정밀안전점검을 실시한다.


10일 시에 따르면 이번 점검은 '시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법' 제12조에 따른 정밀안전진단의 일환으로 추진되며, 월락과 송동배수지를 대상으로 진행된다.

남원시 청사 전경. 남원시 제공

남원시 청사 전경. 남원시 제공

점검은 ▲구조물 균열 여부·노후 상태 등 안전성 점검 ▲관로, 밸브, 수위계 등 기능 점검 ▲내부 청결 상태와 방수 상태, 주변 환경 등 유지관리 및 환경 점검 등으로 세밀하게 이뤄질 예정이다.

최경식 시장은 "이번 점검을 통해 시민들에게 더욱 안전하고 깨끗한 상수도를 안정적으로 공급할 수 있도록 하겠다"며 "점검 결과에 따라 필요시 보수, 보강 공사를 추진하고 지속적인 유지관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
