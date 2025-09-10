본문 바로가기
울릉군, 2026년도 주민참여예산 찾아가는 주민 공청회 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.10 14:54

재정 분야, 직접 민주주의 구현

경북 울릉군(군수 남한권)은 지난 8일과 9일 읍·면 회의실에서 '2026년도 주민참여예산 찾아가는 주민공청회'를 개최했다.

주민참여예산 공청회 개최(북면). 울릉군 제공

주민참여예산제는 예산의 제안·심사·선정 과정에 주민이 직접 참여하는 제도이다.


울릉군은 이번 공청회를 통해 주민과 함께 지역에 필요한 사업을 고민하고 결정하는 시간을 마련했다.

이번 공청회에서는 약 100여건의 사업들이 건의됐으며, 주요 건의 사업으로는 △생활환경 개선 사업 △도로·하천 정비 사업 △위험지구 보강 사업 등이다.


남한권 군수는 "군민이 직접 지역에 필요한 예산을 제안하고 결정하는 주민참여예산제를 통해 주민들의 행정 참여 의식이 향상되고 군정이 더욱 발전하는 계기가 될 것"이라고 전했다.

주민참여예산 공청회 개최(서면). 울릉군 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
