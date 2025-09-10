본문 바로가기
세종시교육청, 공립 유·초·특수학교 교사 임용 경쟁시험 공고

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.10 11:18

유치원 7명·초등 7명·특수(유) 3명·특수(초) 9명

세종시교육청, 공립 유·초·특수학교 교사 임용 경쟁시험 공고
세종시교육청은 내년도 공립유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획을 10일 누리집을 통해 공고했다.


선발 예정 인원은 ▲유치원 7명 ▲초등학교 7명 ▲특수학교(유치원) 3명 ▲특수학교(초등) 9명 등 총 26명이다. 지난달 6일 사전 예고한 인원과 동일하다.

전년 대비 선발 예정 인원 중 유치원 분야에서 2명이 증가했으나, 초등학교 32명, 특수학교(유치원) 1명, 특수학교(초등) 1명은 감소했다. 응시원서 접수는 이달 22일부터 26일까지 5일간 온라인 교직원 채용시스템을 통해 진행된다.


제1차 시험은 11월 8일, 제2차 시험은 내년 1월 7일부터 9일까지 실시하며, 최종 합격자는 내년 같은 달 28일 발표할 예정이다.


선발 예정 분야 및 인원, 응시 자격, 주요일정 등 시험에 관한 세부 사항은 세종시교육청 누리집(새 소식 → 고시·공고)에서 확인할 수 있다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

