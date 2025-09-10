순천향대, 학문후속세대지원 37개 과제 선정…전년 대비 32%↑



QS 아시아대학평가 200위권 진입·THE 세계대학평가 의학분야 국내 10위



순천향대학교 연구실에서 실험실습을 진행하는 모습 AD 원본보기 아이콘

순천향대학교가 교육부·한국연구재단 주관 '2025 이공분야 학술연구지원사업(학문후속세대지원사업)'에서 총 37개 과제가 선정돼 전년 대비 32% 증가라는 성과를 거뒀다.

이번 성과는 대학원생·박사후연구원 대상 연구제안서 세미나 운영, 맞춤형 컨설팅, 행정 지원 강화 등 체계적 지원이 주효했다.

특히 대학원생과 신진 연구자들의 과제 준비가 활성화되면서 선정률 향상으로 이어졌다.

10일 순천향대에 따르면 선정 과제는 ▲Post-Doc. 성장형 연구지원 3건 ▲박사후 국내연수 3건 ▲박사과정생 연구장려금 11건 ▲석사과정생 연구장려금 20건으로, 학문후속세대의 연구 활동 기반이 한층 강화됐다.

아울러 순천향대는 기초연구소지원(G-LAMP), 기초과학연구역량 강화사업(핵심연구지원센터), 이공계연구생활장려금에도 모두 선정되며 연구 안정성을 확보했다.

국제 평가에서도 경쟁력을 입증했다. 영국 THE 세계대학평가에서 의학 국내 10위·세계 400위권, 생명과학 국내 17위, 컴퓨터과학 국내 20위, 공학 국내 30위에 올랐으며, QS 아시아대학평가에서는 처음으로 세계 200위권에 진입해 충청권 사립대 1위를 기록했다.

순천향대는 "성과를 바탕으로 기초과학·첨단산업 융복합 연구를 확대하고, 글로벌 경쟁력을 강화해 'AI의료융합 특성화 대학'으로 도약하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>