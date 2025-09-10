본문 바로가기
동두천시, 글로벌인재교육센터 운영 수탁기관 선정 심의위원회 개최

이종구기자

입력2025.09.10 10:22

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 8일 동두천시청 2층 상황실에서 올해 말 개소 예정인 동두천시 글로벌인재교육센터의 효율적인 운영과 전문적 사업 추진을 위해 수탁기관 선정 심의위원회를 개최했다.

동두천시가 지난 8일 글로벌인재교육센터 운영 수탁기관 선정 심의위원회를 개최하고 있다. 동두천시 제공

동두천시가 지난 8일 글로벌인재교육센터 운영 수탁기관 선정 심의위원회를 개최하고 있다. 동두천시 제공

이번 심의위원회는 교육 분야 및 언어교육센터 전문가 등 9명으로 구성돼 신청 기관의 사업계획서를 바탕으로 발표와 질의응답을 진행했다.


심사는 정량평가(30%)와 정성평가(70%)로 나누어 ▲교육 관련 위탁사업 운영 실적 ▲프로그램 운영 방안 ▲사업계획의 우수성과 적정성 ▲제안 내용의 참신성 등을 종합적으로 검토했다.

시는 이번 심의를 통해 최종 선정된 수탁기관과 9월 중 위·수탁 협약을 체결할 계획이다. 선정 기관은 향후 3년간 글로벌인재교육센터의 사업 운영과 시설 관리 전반을 위탁받아 운영한다. 시는 이를 통해 글로벌인재교육센터를 동두천 교육 발전의 거점이자 학생들의 글로벌 역량 강화를 위한 핵심 공간으로 발전시켜 나갈 방침이다.


동두천시 미래교육진흥원장은 "글로벌인재교육센터가 지역 학생들에게 다양한 배움의 기회를 제공하고, 관내 유아부터 초·중·고등학생까지 다문화·일반 학생들이 함께 성장하는 교육의 장으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

