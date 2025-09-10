[특징주]HD현대일렉트릭, 유럽시장 확대 기대감에 강세…사상 최고가

HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 552,000 전일대비 36,000 등락률 +6.98% 거래량 133,673 전일가 516,000 2025.09.10 10:07 기준 관련기사 HD현대, 세계 최대 가스 전시회서 'AI·풍력' 가스운반선 첫 공개카카오페이, HD현대일렉과 '안전페이포인트' 연동시스템 구축"전력기기, 美 추가 관세에도 어차피 대안 없다"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 이 이틀 연속 상승세를 지속하며 장중 사상 최고가를 경신했다.

10일 오전 9시37분 현재 한국거래소에서 HD현대일렉트릭은 전일 대비 2만9000원(5.62%) 오른 54만5000원에 거래되고 있다. 장중 55만원까지 오르며 역대 최고가를 다시 썼다.

유럽 시장 확대 기대감이 주가 상승동력으로 작용한 것으로 풀이된다. 이날 한국투자증권은 HD현대일렉트릭에 대해 유럽 시장 진입 속도가 빨라지며 수혜가 기대된다고 평가하고 목표주가를 63만원으로 기존 대비 14.5% 상향 조정했다. 장남현 한국투자증권 연구원은 "영업이익률 추정치 상향 조정으로 2026년 영업이익 추정치가 기존 대비 14.7% 높아졌고 이를 반영해 목표주가 역시 상향 조정했다"면서 "미국 매출 비중이 이끄는 이익 개선이 지속되면서 2025년과 2026년 영업이익은 전년 대비 각각 40.1%와 29.8% 증가할 것"이라고 말했다. 이어 "유럽 시장 진입 속도가 빨라지고 있기 때문에 유럽 시장의 변압기 초과 수요 심화 국면에서 추가적인 수혜가 예상된다"고 덧붙였다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>