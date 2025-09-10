본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전보건환경硏, 반려동물 인수공통전염병 5종 무료 검사

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.10 09:36

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14일 대전반려동물공원서 '찾아가는 반려동물 이동검진센터' 운영

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 이동검진 센터는 반려동물과 사람 모두의 건강을 위해 라임병, 아나플라즈마증, 에를리키아증, 심장사상충증, 지알디아증 등 인수공통전염병 5종을 무료로 검사한다.


대전시보건환경연구원은 오는 9월 14일 대전반려동물공원에서 열리는 '반려동물 건강한마당' 행사에 맞춰 '찾아가는 반려동물 이동 검진센터'를 운영한다.

검사는 대전시수의사회 소속 동물병원과 공동으로 진행되며, 현장 혼잡과 안전사고 예방을 위해 시간당 30마리, 총 150마리까지 선착순으로 제한한다.


대전보건환경硏, 반려동물 인수공통전염병 5종 무료 검사 원본보기 아이콘

지난해 이동검진센터에는 120여 마리의 반려동물이 참여했으며, 이 가운데 지알디아 3건, 아나플라즈마 1건의 양성을 조기에 발견해 신속히 치료를 받을 수 있도록 안내했다. 이를 통해 보호자들로부터 큰 호응을 얻었고, 반려동물 건강관리의 중요성을 널리 알리는 계기가 됐다.


정태영 대전시보건환경연구원장은 "이번 검진은 반려동물의 건강뿐 아니라 사람의 건강까지 지키는 중요한 예방 활동"이라며 "건강한 반려동물 문화가 확산될 수 있도록 지속해서 역할을 다하겠다"고 강조했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주차' 압구정 재건축에 알짜기능 쏟는 현대건설 "엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기