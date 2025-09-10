본문 바로가기
반복적인 민원에 폭언·폭행까지…특이민원 시달리는 공직자들

박승욱기자

입력2025.09.10 11:00

민원 업무를 담당하는 공직자 10명 중 8명 이상이 반복적인 민원 제기·폭언·폭행 등 특이민원에 시달리고 있는 것으로 나타났다.

유철환 국민권익위원회 위원장이 서울 종로구 정부서울청사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

10일 국민권익위원회는 지난 6~7월 공공기관 393곳의 민원 업무 담당 공직자 1097명을 대상으로 실시한 '2025년 특이민원 실태조사' 결과를 발표했다.


조사에 따르면 전체 응답자 86%인 947명은 최근 3년간 특이민원을 경험했다고 답했다. 기관별 특이민원 경험률은 중앙행정기관(88.1%)이 가장 높았으며 광역자치단체(87.5%), 기초자치단체(87.0%), 공공기관(87.0%), 교육청(77.8%)이 뒤를 이었다.

공직자들이 경험한 특이민원인 수는 기초자치단체(1836명), 공공기관(1582명), 중앙행정기관(1012명), 교육청(447명), 광역자치단체(336명) 등 5213명이었다.


이 중 상습·반복적인 민원 청구(778명·70.9%)가 가장 많았으며, 폭언(692명·63.1%), 과도한 정보공개청구(614명·56.0%), 부당요구·시위(549명·50.0%)도 높은 수준이었다.


특이민원에 따른 기관 운영상 피해로는 다른 업무처리 지연(87.9%), 민원업무 기피 등 인사 문제(51.9%) 등을 꼽았다. 이로 인해 민원 담당 공직자 90.8%는 정신적 스트레스를 겪고 있다고 응답했으며 업무 과중(55%), 감사·고소 등 추가 대응 부담(23.6%), 폭력 행위로 인한 피해(12.9%) 등에 시달리고 있다고 답했다.

유철환 권익위 위원장은 "특이민원은 공직자 개인과 기관에 피해를 주고 있다"며 "권익위는 현장 공무원들이 특이민원을 효과적으로 대응할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

