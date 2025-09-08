본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

광주시·하남시 청소년 정책 발표회 '정책 오디세이' 성료

이종구기자

입력2025.09.08 19:15

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시 청소년참여위원회·청소년교육의회와 하남시 청소년교육의회가 공동 주관한 2025년 정책발표회 '정책 오디세이'가 지난 6일 경기도광주하남교육지원청 대강당에서 성황리에 개최됐다.

광주시 청소년참여위원회·청소년교육의회와 하남시 청소년교육의회가 공동 주관한 2025년 정책발표회 '정책 오디세이'가 지난 6일 경기도광주하남교육지원청 대강당에서 성황리에 개최되고 있다. 경기 광주시 제공

광주시 청소년참여위원회·청소년교육의회와 하남시 청소년교육의회가 공동 주관한 2025년 정책발표회 '정책 오디세이'가 지난 6일 경기도광주하남교육지원청 대강당에서 성황리에 개최되고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 발표회는 지역사회와 학교 현장에서 청소년들이 느끼는 문제점을 스스로 발굴해 정책으로 제안하는 취지로 마련되었으며, 청소년의원 60여 명과 방세환 광주시장, 이현재 하남시장, 허경행 광주시의회 의장, 오성애 경기도광주하남교육지원청 교육장 등 주요 인사들이 참석해 청소년들의 목소리에 귀 기울였다.


당일 행사는 내빈 인사말씀, 청소년교육의회 활동 영상, 상임위별 정책 발표, 공감 토론회 순으로 진행되었으며, 청소년들은 생활 속 이슈를 정책으로 구체화하기 위해 활발한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

방세환 시장은 "청소년의 정책 제안이 실제 지역사회와 교육 현장에 반영될 수 있도록 연계 방안을 마련하고, 자치 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.


한편, 광주시 청소년참여위원회는 2001년 출범해 현재 제24기까지 이어지고 있으며, 2021년부터는 광주시·광주시의회·경기도광주하남교육지원청의 협력을 통해 청소년교육의회와 공동 운영체계를 마련, 정책 참여 기반을 꾸준히 확대해 오면서 타 시의 모범사례로 자리매김하고 있다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위' 하던 이 업체 '울상' 美 강경 이민 단속하더니 "역풍 시작"…매출 '1위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기