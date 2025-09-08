광주시·하남시 청소년 정책 발표회 '정책 오디세이' 성료

경기 광주시 청소년참여위원회·청소년교육의회와 하남시 청소년교육의회가 공동 주관한 2025년 정책발표회 '정책 오디세이'가 지난 6일 경기도광주하남교육지원청 대강당에서 성황리에 개최됐다.

이번 발표회는 지역사회와 학교 현장에서 청소년들이 느끼는 문제점을 스스로 발굴해 정책으로 제안하는 취지로 마련되었으며, 청소년의원 60여 명과 방세환 광주시장, 이현재 하남시장, 허경행 광주시의회 의장, 오성애 경기도광주하남교육지원청 교육장 등 주요 인사들이 참석해 청소년들의 목소리에 귀 기울였다.

당일 행사는 내빈 인사말씀, 청소년교육의회 활동 영상, 상임위별 정책 발표, 공감 토론회 순으로 진행되었으며, 청소년들은 생활 속 이슈를 정책으로 구체화하기 위해 활발한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

방세환 시장은 "청소년의 정책 제안이 실제 지역사회와 교육 현장에 반영될 수 있도록 연계 방안을 마련하고, 자치 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편, 광주시 청소년참여위원회는 2001년 출범해 현재 제24기까지 이어지고 있으며, 2021년부터는 광주시·광주시의회·경기도광주하남교육지원청의 협력을 통해 청소년교육의회와 공동 운영체계를 마련, 정책 참여 기반을 꾸준히 확대해 오면서 타 시의 모범사례로 자리매김하고 있다.





