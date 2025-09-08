본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

기재차관 "공공기관장 임기, 대통령과 일치 법안 취지 공감"

세종=김평화기자

입력2025.09.08 17:29

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"정부 들어설 때마다 논란…제도적 치유해야"

여당이 공공기관장 임기를 대통령과 일치시키는 법안을 마련하는 가운데 임기근 기획재정부 2차관이 "(법안) 취지에 공감한다"고 말했다.


임 차관은 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 "조항 하나하나의 타당성이나 부작용 등은 소위원회 논의 과정에서 심도 있는 검토가 필요하다"며 이렇게 언급했다.

임기근 기획재정부 2차관. 연합뉴스

임기근 기획재정부 2차관. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

임 차관은 "새 정부가 들어설 때마다 끊임없는 논란과 부작용이 반복되고 있다"며 "이제는 제도적으로 치유를 해야 하는 상황"이라고 설명했다.


그러면서 "지난 국회 때도 합의 도출을 위해 여야 간 진지한 논의가 있었고 상당 부분 큰 틀에서 합의 근처까지 간 것으로 안다"고 덧붙였다.


더불어민주당은 대통령과 공공기관장 임기를 일치시키는 공공기관의 운영에 관한 법률(공운법) 개정을 추진하고 있다.

야당인 국민의힘은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 공공기관장 임기를 대통령과 일치시키는 곳이 없다는 국회 입법조사처 보고서를 등을 토대로 이에 반대하고 있다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기