본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

염다연기자

입력2025.09.08 16:57

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김녹완 "평생 반성하고 피해회복 노력할 것"
피해자 측 "스스로 행동의 무게 느끼길"
오는 10월 13일 1심 선고

국내 최대 피해를 야기한 사이버 성폭력 범죄집단 '자경단'의 총책 김녹완(33)에게 검찰이 무기징역을 선고해달라고 요청했다. 선고는 오는 10월 13일에 내려진다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

8일 서울중앙지법 형사합의26부(부장판사 이현경)는 범죄단체조직 및 활동, 성 착취물과 불법 촬영물 제작·유포, 불법촬영물 이용 강요 및 유사강간 등 혐의로 기소된 김씨의 결심공판을 열었다. 검찰은 무기징역과 함께 취업제한 10년, 전자장치 부착명령 30년과 보호관찰 5년의 준수사항 부과도 요청했다.


김씨는 최후진술에서 "저로 인해 피해 입으신 피해자분들께 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "평생 반성하고 피해 회복을 위해 노력하겠다"고 말했다. 그러면서 자신의 협박으로 텔레그램 '자경단' 방에서 활동한 다른 피고인들에 대해 "저로 인해 가해자가 된 피고인들의 선처를 좀 부탁드린다"고도 했다.

김씨 변호인도 최후변론에서 "공소사실을 모두 인정하고 있고, 사실관계 자체에 대해서는 수사기관에서부터 인정하고 반성해왔다"며 "피해자들에게 사과 편지를 쓰고 있는데 받을 의향이 있다면 어떤 방법으로든 전달할 생각이 있으니 고려해달라"고 했다.


이날 재판에 출석한 피해자 측 대리인은 "이 사건에 대해 몇몇 피해자에게 합의에 관해 물었을 때 대부분이 어떤 금액으로 배상받아도, 어떤 사과를 해도 '처벌하지 말아 달라고 할 수 없다'고 했다"며 "피고인들이 스스로 한 행동의 무게를 느껴봤으면 한다" 지적했다.


또 김씨를 향해선 "정말 제가 대면한 피해자들뿐만 아니라 (이 법정에) 피해자이자 피고인으로 서 계신 분들에게 마음 깊이 죄송해했으면 한다"고 했다.

김씨는 2020년 8월부터 자신을 '목사', 조직원들에게는 '전도사' '예비 전도사' 등의 직위를 부여해 국내 최대 피해를 야기한 사이버성폭력 범죄집단 자경단을 조직한 이후 성착취물·불법촬영물·허위영상물을 제작 및 유포하고, 미성년자를 협박해 가학적·변태적 수법으로 강간하면서 이를 촬영하는 등 추가 범행을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.


또 피해자에 대한 불법촬영물을 피해자의 아버지에게 전송하고, '박제 채널'에 게재하거나 지인들에게 접속 주소를 유포하는 방식으로 범행한 사실도 확인됐다.


피해자는 261명으로, 유사 사건인 텔레그램 박사방 사건(73명)의 3배가 넘는다. 김씨와 조직원들이 제작한 성 착취물은 2000여개에 달한다.


김씨에 대한 1심 선고는 오는 10월 13일 오후 2시에 예정돼있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기