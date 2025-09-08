與 "국회 난동 유발 김형석 독립기념관장, 즉각 퇴진하라"

"국회 기자회견장 '궤변의 배설 공간' 전락"

김 관장 "독립, 연합국 승리선물" 발언 뭇매

더불어민주당이 8일 김형석 독립기념관장을 향해 "국회 난동 사태를 유발했다"며 즉각 퇴진을 촉구했다.

김형석 독립기념관장이 8일 국회 소통관에서 '독립기념관 바로 세우기' 기자회견을 마친 뒤 시민단체의 항의를 받으며 회견장을 떠나고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원들은 이날 오후 국회 소통관 기자회견을 통해 "상습적으로 국민적 분노를 유발하던 김형석이 오늘은 민의의 전당인 국회에서 난동을 유발하는 초유의 사태까지 일으켰다"며 이같이 밝혔다.

백범 김구 선생의 증손인 김용만 의원을 비롯해 박범계, 이정문, 허영 의원 등 정무위 소속 민주당 의원들은 "김형석의 이날 회견은 목적도, 절차도, 내용도 모두 엉터리였다"면서 "국회를 농락하고 국민을 모욕한 폭동일 뿐"이라고 강하게 비판했다.

이어 "김형석은 그동안 자신에게 제기돼 왔던 뉴라이트 역사관 의혹과 내부 시설의 부실 남용 문제를 두고 '악의적인 왜곡'이라고 치부하는 요설을 늘어놨다"면서 "자신의 사퇴를 요구하는 광복단체와 시민들의 저항을 불법으로 치부하더니 그 배후가 민주당이라는 거짓 선동까지 일삼았다"고 직격했다.

그러면서 "자신의 대국민 호소문과 '독립기념관 정상화를 위한 시민연대'라는 정체불명의 조직 주장을 홍보하는 자리로 만들었다"며 "결국 기자회견장은 궤변을 쏟아내는 공간으로 전락했다"고 지적했다.

이들은 "얼토당토않은 피해 의식을 내세워 독립기념관장 자리에 연연하겠다면 민주당은 해임 건의를 포함해 폭동 수괴 김형석의 시대를 종식시키기 위해 총력을 기울일 것"이라고 강조했다.

김지호 민주당 대변인도 이날 오후 서면 브리핑을 통해 "오늘 국회 소통관에서 열린 김 관장의 회견은 역사적 책임을 회피하기 위한 연극에 불과하다"며 "김 관장은 자신의 역사관과 발언에 책임을 지고 사퇴해야 한다"고 촉구했다.

김 관장은 이날 오전 김민전 국민의힘 의원의 주선으로 국회 소통관에서 기자회견을 열고 자신의 지난 광복절 경축사 논란은 "악의적 왜곡"이라고 주장하며 "일부 언론의 보도와 단체의 농성 행위에 대해 법적 대응에 나서겠다"고 밝혔다. 또 "자신의 출근 저지 투쟁을 주도하는 건 민주당 천안지역 당원들"이라고도 주장했다.

같은 시각 국회를 찾았던 독립유공자 후손과 시민들은 김 관장이 기자회견을 하는 소통관을 찾아 즉각항의했고, 이 과정에서 김 관장을 옹호하는 관계자들과 물리적 충돌이 벌어져 부상자가 발생했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>