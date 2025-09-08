본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남 수능 응시자 1만5천명 육박…전년대비 7.3%↑

호남취재본부 이준경기자

입력2025.09.08 16:22

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도교육청 "시험 안정 운영·수험생 지원 만전"

전남도교육청은 2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과, 총 1만4,952명이 접수해 전년(1만3,941명)보다 1,011명(7.3%) 증가했다고 8일 밝혔다.


재학생은 1만2,165명으로 지난해보다 973명 늘었고, 졸업생 및 검정고시 응시자는 2,787명으로 38명 증가했다. 응시원서 접수는 지난 5일까지 도내 고등학교와 목포·여수·순천·나주·광양·담양·해남 등 7개 시험지구 교육지원청에서 진행됐다.

전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

AD
원본보기 아이콘

응시자 구성은 재학생이 81.4%(1만2,165명), 졸업생 15.5%(2,325명), 검정고시 등 기타 응시자가 3.1%(462명)였다. 성별로는 남학생 7,398명(49.5%), 여학생 7,554명(50.5%)으로 나타났으며, 전년 대비 각각 508명, 503명씩 증가했다.

영역별 지원 현황을 보면 국어 영역 1만4,747명(98.6%), 수학 영역 1만3,747명(91.9%), 영어 영역 1만4,481명(96.8%), 필수 영역인 한국사는 1만4,952명 전원이 선택했다. 탐구 영역은 1만4,228명(95.2%), 제2외국어·한문 영역은 1,570명(10.5%)이 선택했다.


전성아 진로교육과장은 "응시자 증가에 따라 시험 운영 안정성을 확보하고, 수험생들의 편의를 위한 지원에 최선을 다하겠다"며 "각 학교에서도 수험생들이 남은 기간 최선을 다해 준비할 수 있도록 세심히 지도해달라"고 당부했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

日자민당 차기 총재 경쟁 급물살…추천인 확보전 치열

새로운 이슈 보기