지난해 성인 10명 중 8명 종이책 읽었다...평균 5.4권

한국출판독서정책연구소 집계

19세 이상 1000명 대상 조사

작년 국내 성인 10명 중 8명가량이 종이책을 읽은 것으로 조사됐다.

서울야외도서관 서고에 이용자가 책을 보는 모습. 사진=조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

8일 대한출판문화협회 산하 한국출판독서정책연구소는 만 19세 이상의 국민 1000명을 대상으로 진행한 '2024년 독서문화 통계' 결과 보고서를 발표했다. 이에 따르면 응답자의 80.4%가 지난 1년간 종이책을 읽었다고 응답했다. 이어 웹툰(41.4%), 전자책(37.5%), 잡지·웹진(34.9%), 웹소설(27.3%) 순으로 나타났다.

인당 연간 평균 독서량은 종이책 기준으로 5.4권이었다. 전자책은 1.4권, 웹소설 35.7화, 웹툰 42.8화, 오디오북 0.8권, 잡지·웹진 1.1호, 학술지 논문 0.9편으로 집계됐다.

이번 조사에서는 모든 종류의 출판 콘텐츠를 읽는 행위를 독서로 규정했다. 이에 따라 종이로 출간된 학습참고서·교과서·수험서·출판 만화는 물론 전자책·오디오북·웹소설·웹툰·웹진·학술지 논문까지 다양한 형식의 콘텐츠를 이용하는 행위를 모두 독서로 포괄했다. 이 기준으로 지난 1년간 독서 경험이 있는 성인은 전체 응답자의 87.8%인 것으로 조사됐다.

독서의 주된 목적은 '식견을 넓히고 교양을 쌓기 위해서'(26.5%), 재미있어서'(17.9%), '전문 지식을 습득하기 위해서'(16.5%), '마음의 위안을 얻기 위해서'(15.8%) 순으로 나타났다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>