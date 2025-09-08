동의대 김규진 교수, ‘미하일 체홉의 배우 수업’ 한국어 번역서 출간

동의대학교 영화학과 김규진 교수가 세계적인 연기이론가 미하일 체홉의 연기 철학과 기법을 담은 저서 '미하일 체홉의 배우 수업' 한국어 번역판을 최근 출간했다.

이 책은 배우이자 연기이론가로 독보적인 명성을 쌓은 체홉의 강의를 담은 마스터 클래스로, 심리제스처·가상의 신체·분위기 등 체홉이 제시한 혁신적 연기 기법을 소개한다. 단순한 연기 훈련을 넘어 몸과 마음을 일깨우는 연기술의 정수를 전한다는 평가다.

김 교수는 "유학 시절 체홉 테크닉을 통해 이전까지 알지 못했던 새로운 차원의 연기를 경험했다"며 "학생들을 가르치며 체홉에 대한 존경과 감사의 마음을 담아 이번 번역을 준비했다"고 출간 배경을 설명했다.

김 교수는 서울대를 졸업하고 한국예술종합학교·로열 센트럴 스쿨 오브 스피치 앤 드라마에서 연기 전공 실기 석사 학위를, 경희대에서 예술학 박사 학위를 취득했다. 또 미국 국립 미하일 체홉 협회 교사 과정을 수료했다.

배우와 연출가로도 활동해온 그는 한국, 중국, 영국 등 국내외 대학과 단체에서 체홉 테크닉을 비롯한 다양한 연기술을 가르쳤으며, 현재 동의대에서 교육과 연구를 이어가고 있다.

동의대 영화학과 김규진 교수. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>