부산시교육청, 첫 업무자동화 프로그램 개발대회에 43편 몰려… 업무 경감 기대

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.08 10:21

부산시교육청(교육감 김석준)이 교직원 업무 경감을 위해 올해 처음 마련한 '업무자동화 프로그램 개발대회'에 43편이 접수되면서 현장 기대감이 커지고 있다.


부산교육청은 지난달 29일 접수를 마감하고, 현재 심사 절차에 들어갔다고 8일 전했다. 이 대회는 교직원이 직접 개발한 프로그램을 발굴해 학교 현장에 바로 적용할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

교사들이 활용 가능한 성적·출결·각종 신청 등 교육 관련이 24편으로 가장 많았다. 이어 회계·급여 등 행정실 업무에 활용할 수 있는 행정 관련이 15편, 기타 4편이 제출됐다.


심사는 ▲창의성 ▲활용성 ▲완성도 ▲일반성 ▲확장성 등 5개 항목을 기준으로 1차 사전검토와 2차 통합심사로 진행된다. 1차 심사는 지난 4일부터 시작돼, 2차 심사는 다음 달 17일까지 진행된다. 최종 결과는 27일 발표하고 시상은 같은 달 31일 이뤄질 예정이다.


시상 규모는 대상 1팀(500만원), 우수 2팀(각 250만원), 장려 3팀(각 100만원) 등 총 6팀에 1,300만원이다. 수상작은 관련 부서와 협의해 일반화 과정을 거쳐 각 기관과 학교에 배포될 계획이다.

김석준 교육감은 "많은 교직원이 이번 대회에 참가한 것은 매우 고무적"이라며 "개발된 프로그램이 실제 학교 현장에서 효과를 낼 수 있도록 공정하게 심사하겠다. 이번 대회를 계기로 업무 경감과 행정 효율화에 기여할 수 있는 다양한 자동화 사례가 발굴되길 기대한다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
