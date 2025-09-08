동아제약, '셀파렉스 메가 알티지 오메가3 2000' 출시

21일까지 출시 기념 특가 판매

동아제약은 '셀파렉스 메가 알티지 오메가3 2000'을 출시했다고 8일 밝혔다.

신제품은 오메가3를 식품의약품안전처가 정한 일일 섭취 최대 기준치인 2000mg까지 함유한 것이 특징이다. 오메가3는 일일 섭취 기준 EPA 및 DHA의 총 함량에 따라 인정받을 수 있는 기능성이 달라진다. 500mg이상 혈중 중성지질 개선 및 혈행 개선, 600mg 이상 건조한 눈 개선, 900mg이상 기억력 개선에 도움을 줄 수 있는 기능이 추가로 인정된다.

셀파렉스 메가 알티지 오메가3 2000은 2000mg을 함유해 ▲혈중 중성지질 개선 ▲혈행 개선 ▲건조한 눈 개선 ▲기억력 개선 등 네 가지 기능성을 인정받았다.

동아제약은 최근 단일 성분 건강기능식품 셀파렉스 베이직을 선보이며, 루테인지아잔틴(눈 건강), 알티지 오메가3 및 식물성 알티지 오메가3(혈행 개선) 등 제품을 잇달아 출시하고 있다.

이번 신제품은 오는 21일까지 네이버 신상위크를 통해 출시 기념 특가로 가장 먼저 만나볼 수 있다.

동아제약 관계자는 "셀파렉스 메가 알티지 오메가3 2000은 장시간 모니터를 보는 직장인, 잦은 야식이나 인스턴트 식품 섭취 등으로 건강 관리가 필요한 현대인들에게 도움을 줄 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 꼭 필요한 기능성에 집중해 효과적인 건강기능식품을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





