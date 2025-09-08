한국데이터법정책학회 신임회장에 손승우 법무법인 율촌 고문

지식재산·AI·데이터 분야 대표 전문가

"거버넌스 정비…학문·정책 기반 다지겠다"

한국데이터법정책학회는 지난 4일 제2대 신임 회장으로 손승우 법무법인 율촌 고문을 선출했다고 8일 밝혔다.

손승우 전 한국지식재산연구원장이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 2025.02.20 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

손 신임 회장은 지식재산, 인공지능(AI), 데이터 분야를 아우르는 국내 대표 전문가다. 단국대 법학과를 졸업하고 미국 위스콘신 주립대학교에서 법학 박사 학위를 취득했다. 이후 단국대 법학과와 중앙대 산업보안학과 교수, 지식일자리포럼 회장, 한국지식재산교육연구학회 회장, 지식재산단체총연합회 부회장, 한국지식재산연구원 원장 등으로 일하며 학문과 정책 현장을 두루 경험했다.

손 회장은 "AI 시대라는 거대한 변화를 기회로 삼아 학회의 거버넌스와 활동 체계를 새롭게 정비하고 AI를 포섭할 수 있는 학문적·정책적 기반을 단단히 다져 나가겠다"는 포부를 밝히며 "학계는 물론 정부, 기업, 법조 실무가 등 다양한 분야의 전문가들이 함께 지혜를 나눌 수 있도록 외연을 확장해 학회가 국가와 사회 발전에 의미 있는 디딤돌이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국데이터법정책학회는 데이터 경제 활성화를 위해 2019년 창립한 법·제도·정책의 역할을 연구하는 학술단체다. 학계 연구자뿐 아니라 정부 정책 담당자, 로펌 및 산업계 전문가 등이 함께 참여하여 학제적 연구와 교류를 이어가고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>