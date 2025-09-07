본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]이시바 "李대통령과 결실있는 회담…아시아 나라들과 연대해야"

한예주기자

입력2025.09.07 18:21

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 대통령이 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 2025.6.18 연합뉴스

이재명 대통령이 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 2025.6.18 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸업' 중소기업 성장 업체 1만개 "쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓 공장 신고 美정치인 사이버 스토킹 호소, 왜?

콜드플레이 콘서트 '불륜' 걸린 여성 임원, 결국…

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'2.5조' 미국 파워볼 복권, 드디어 잭폿 터졌다… 2명 당첨

"맥북 음질과 혼동, 말이 돼?"…난리난 다이소 '5000원 스피커'

의회 승인없이 군사작전까지?…트럼프, '의회패싱' 갈수록 심화

새로운 이슈 보기