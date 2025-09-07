[속보]이시바 "李대통령과 결실있는 회담…아시아 나라들과 연대해야"

이재명 대통령이 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 2025.6.18 연합뉴스
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
[속보]이시바 "李대통령과 결실있는 회담…아시아 나라들과 연대해야"
2025년 09월 07일(일)
