남양주시, 직업계고 2차 업무협약 체결…산·관·학 함께 취업 지원

경기 남양주시(시장 주광덕)는 5일 금곡고등학교에서 구리남양주교육지원청(교육장 서은경), 금곡고등학교(교장 고병운), 경기동부상공회의소(회장 이홍균)와 함께 미래 사회의 핵심 인재 양성을 위한 2차 업무협약을 체결했다.

남양주시가 5일 금곡고등학교에서 구리남양주교육지원청, 금곡고등학교, 경기동부상공회의소와 함께 미래 사회의 핵심 인재 양성을 위한 2차 업무협약을 체결했다. 남양주시 제공

이번 협약은 지난 8월 26일 남양주고등학교에서 진행된 1차 협약에 이어 추진된 것으로, 남양주시 직업계고 두 곳 모두 협약을 체결해 관내 전체를 아우르는 취업 지원 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

협약에 따라 시는 맞춤형 취업 상담 등 행정적 지원을 맡고, 교육지원청과 남양주고는 산업 수요에 맞춘 직업교육과 현장실습 확대를 담당하며, 상공회의소는 기업 네트워크를 활용한 취업 지원과 인턴십 제공에 나서기로 했다.

주광덕 시장은 "남양주시의 직업계고 두 곳 모두와 협약을 체결함으로써 취업률 향상에 실질적인 도움을 줄 수 있게 됐다"며 "앞으로도 학교·기업·지역이 함께하는 협력 모델을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

아울러, 협약식 후 주 시장은 금곡고 재학생들과 만나 취업 및 진로 관련 고민에 대해 직접 의견을 나누고 조언을 전하며 협약의 의미를 더했다.





