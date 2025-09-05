경복대, 26~27일 남양주캠퍼스서 48개 전문대학 입학정보 박람회

경복대학교가 오는 26~27일 이틀간 한국전문대학교육협의회 주최 및 주관으로 '2026학년도 수도권 전문대학 입학정보 박람회'를 남양주캠퍼스 체육관에서 개최한다.

이번 박람회는 전문대학 입시에 관심 있는 수험생과 학부모에게 각 대학의 입학 전형이나 진로 정보를 직접 상담받을 기회를 제공하는 행사다.

박람회에는 수도권 소재 42개 전문대학과 강원도 소재 6개 전문대학 등 48개 수도권 및 강원도 소재 전문대학교가 참여해 수험생과 학부모를 대상으로 입학 각 대학은 개별 부스를 운영해 실질적인 진학 정보를 제공하게 된다.

경복대는 이번 박람회에 ▲학과별 교육과정 안내 ▲장학제도 소개 ▲졸업 후 진로 및 취업 정보 등 수험생에게 실질적이고 구체적인 정보를 제공할 계획이다. 또한 상담 부스를 개설해 수험생 개개인의 성향과 관심 분야를 고려한 맞춤형 입시 상담도 진행한다.

송윤신 경복대 입학홍보처장(치위생학과 교수)은 "이번 입학정보 박람회는 학생 진로 설계에 도움을 줄 수 있는 실질적인 상담 기회를 제공하는 행사"라며 "경복대학교는 박람회 개최 대학으로서 수험생과 학부모가 필요로 하는 정보를 최대한 전달할 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.

한편 경복대는 오는 20일과 27일 남양주캠퍼스에서 구리남양주교육지원청과 협력해 '2025 구리남양주 늘봄학교 대학연계 프로그램'을 운영한다. 이번 프로그램은 관내 초등학교 1학년부터 6학년까지 약 800명의 학생을 대상으로 진행된다.





