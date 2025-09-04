본문 바로가기
중국 BYD, 올해 판매 목표 16% 낮춰…성장 둔화 신호?

김민영기자

입력2025.09.04 16:15

550만대→460만대로 하향 조정
2020년 이후 가장 저조한 성장 전망
경쟁사 약진·가격 경쟁 심화

세계 최대 전기차 제조업체인 중국 BYD가 올해 판매 목표를 16% 하향 조정했다고 로이터통신이 복수의 소식통을 인용해 4일 보도했다.


앞서 BYD는 지난 3월 애널리스트들에게 올해 판매 목표가 550만대라고 밝힌 바 있는데, 이를 460만대로 내려 잡은 것이다.

BYD는 3월 이후 여러 차례 판매 목표를 하향 조정했으며, 수정된 460만 대 목표치를 지난달 회사 내부와 일부 협력업체에 통보한 것으로 알려졌다. 지난해 판매 실적은 430만대로, 이 추세라면 2020년 이후 가장 저조한 성장률에 그칠 전망이다. 로이터는 BYD의 새 목표치가 최근 애널리스트들이 내놓은 하향 전망치보다도 낮다고 전했다.


올해 8월까지 BYD의 판매 실적은 당초 목표치(550만 대)의 약 52%에 그쳤다. 업계에서는 지리자동차(Geely) 등 경쟁사의 약진과 중국 시장 내 치열한 가격 경쟁이 판매 압박 요인으로 작용한 것으로 보고 있다.


BYD는 지난주 발표한 분기 실적에서 순이익이 3년 만에 처음으로 30% 감소했다고 밝혔다. 로이터는 이를 성장 둔화의 신호로 해석했다. 수많은 제조사가 가격 인하 경쟁을 벌이는 가운데, 부동산 경기 부진으로 국내 수요가 위축된 점도 성장세를 제약한 요인으로 꼽힌다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
