[특징주]케이에스피, 선박엔진 핵심부품 전공정 자체제작 '유일'…신규 사업자 없어 몸값 ↑

국내 주식시장에서 조선주 주가 상승 흐름이 이어지는 가운데 조선 기자재주로 온기가 확산하고 있다. 선박 엔진부품을 생산하는 케이에스피 케이에스피 073010 | 코스닥 증권정보 현재가 6,190 전일대비 770 등락률 +14.21% 거래량 8,442,287 전일가 5,420 2025.09.04 10:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]"케이에스피, 선박 엔진부품 수주 증가 기대" [클릭 e종목]"케이에스피, 증설 투자로 실적 개선 기대"[클릭 e종목]"케이에스피, 올해에 이어 내년에도 성장 기대" 전 종목 시세 보기 close 도 최근 상승 흐름에 동참하며 '키맞추기'에 나선 것으로 보인다. 중속엔진밸브의 경우 케이에스피의 국내시장 점유율은 60~70%다. 독자 기술인 마찰압접 공법과 특수 단조설비를 보유하고 있다.

4일 오전 9시57분 케이에스피는 전 거래일 대비 10.52% 오른 5990원에 거래되고 있다.

케이에스피는 선박용 엔진의 필수 부품인 배기밸브 스핀들과 배기밸브 컴플리트 제품을 주력 제품으로 생산하고 있다. 배기밸브스핀들은 선박 엔진의 가동에 따라 발생하는 유체나 기체에 대한 유출입을 제어한다. 엔진의 작동의 원리에 따라 상하로 움직이며 개폐 기능을 수행하며 개방시에는 폭발에 따라 발생한 배기가스를 유출하고 폐쇄시에는 엔진 내 고압의 환경을 유지한다. 배기밸브 컴플리트는 배기밸브 스핀들과 주물로 만들어진 배기밸브 하우징을 조립해 만드는 제품으로 배기밸브 스핀들의 최종 제품 형태다. 대형엔진부품에 대해 배기밸브스핀들과 배기밸브 컴플리트 두 가지 형태로 제품을 납품하고 있다.

선박엔진용 배기밸브는 선박엔진의 핵심 부품이며 제작과정에서 고도의 기술이 요구되는 제품이다. 현재 저속엔진 배기밸브와 관련해 국내에서 MAN 에너지 솔루션 및 WINGD의 제조 승인을 받은 업체는 케이에스피와 금용기계 등 2개 업체에 불과하다. 전 공정을 자체적으로 진행하고 높은 품질력의 제품을 지속적으로 생산하고 있는 업체는 케이에스피가 유일하다. 높은 기술력으로 시장에서 품질을 인정받아 HD현대중공업을 비롯한 국내외 유수의 엔진제조사와 안정적인 거래를 유지하고 있다.

저속엔진 부품 사업은 영업 활동을 위해 글로벌 기술사로부터 제조 승인을 받아야 한다. 해당 제조 승인을 받기 위해서는 각 기술사가 요구하는 규격에 맞는 제조 설비를 구축해야 한다. 저속엔진 배기밸브 사업은 용접, 가공, 연마 등의 전용설비를 구축해야 하는 대규모 장치 산업이며 성숙 산업이라는 특징을 가지고 있다. 최근 국내외 저속엔진 배기밸브 시장에 신규 진입자는 존재하지 않고 있다고 회사 측은 설명했다.

MAN-ES와 WINGD의 2개 인증을 모두 보유하며 실질적인 경쟁력을 보유하고 있는 기업은 케이에스피를 포함한 국내 2개 업체, 일본 1개 업체, 독일 1개 업체, 중국 1개 업체로 총 5개 업체에 불과하다. 5개의 부품 업체가 엔진 제작사, 엔진 A/S사, 원천 기술사 등에 배기밸브를 납품하는 구조다.

케이에스피는 최근 부산광역시 강서구 지사동에 있는 토지와 건물을 매입했다. 생산 효율성 확보와 중장기 사업 확대를 준비하기 위한 투자라고 설명했다.





