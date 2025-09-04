정읍시, 30일까지 '소비쿠폰 SNS 인증' 이벤트

155명 추첨…내달 10일 당첨자 발표

전북 정읍시가 오는 30일까지 '민생회복 소비쿠폰 SNS 인증 이벤트'를 진행한다.

4일 시에 따르면 이번 이벤트는 쿠폰 사용 확산과 참여 문화를 조성하기 위해 마련됐으며 시민이면 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법은 소비쿠폰 사용 가능 매장에서 결제 후 인증샷을 촬영해 개인 SNS(블로그, 인스타그램, 페이스북, 카카오스토리, 카카오톡 채널 등)에 #정읍소비쿠폰 해시태그와 함께 사용 후기를 게시하면 된다. 이후 네이버폼에 게시물 링크와 참여 정보를 입력하면 응모가 완료된다.

시는 참여자 가운데 총 155명을 추첨해 치킨, 햄버거, 커피 등 기프티콘을 경품으로 제공하며, 당첨자는 내달 10일 발표할 예정이다.

소비쿠폰 지급·사용 현황(9월 1일 기준)을 보면 총 228억원 중 224억원이 지급돼 지급률 98.1%를 기록했다. 사용액은 187억원으로 사용률 83.5%에 달해 사업이 안정적으로 정착하고 있는 것으로 나타났다.

지급 방식별로는 온라인(신용·체크카드, 지역사랑 모바일카드) 부문에서 3만5,378명이 74억원을 지급받아 사용률 96.1%를 보였고, 오프라인(선불카드) 부문은 6만3,947명이 150억원을 지급받아 사용률 77.3%를 기록했다.

또 정부와 정읍시는 오는 22일부터 내달 31일까지 소득 기준 하위 90%에 해당하는 시민 9만514명에게 1인당 10만원의 2차 소비쿠폰을 온라인과 오프라인 방식으로 지급할 계획이다.

이학수 시장은 "이번 이벤트가 단순한 경품 제공을 넘어 시민들의 관심과 참여를 끌어내는 계기가 될 것이다"며 "정부의 민생회복 소비쿠폰이 지역 소비 촉진으로 이어져 침체된 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





