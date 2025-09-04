본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

산림과학원 "탈모 예방 '보리밥나무' 추출물, 기술이전·상용화 추진"

대전=정일웅기자

입력2025.09.04 09:26

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립산림과학원은 ㈜이루메디컬과 기술이전 협약을 체결, '보리밥나무 추출물 또는 그 분획물을 포함하는 탈모 예방 또는 발모 촉진용 조성물'의 국유 특허 기술을 통상실시했다고 4일 밝혔다.


산림과학원 "탈모 예방 '보리밥나무' 추출물, 기술이전·상용화 추진"
AD
원본보기 아이콘

기술이전 협약은 상용화 연구 결과를 바탕으로 체결됐다. 이루메디컬은 '인터비즈 바이오 파트너링 & 투자포럼 2025'에서 산림과학원의 출품 기술을 검토한 후 기술 컨설팅을 거쳐 연간 1억원의 기술료를 산정해 기술이전을 받았다.

이루메디컬은 연내 헤어 컨디셔닝 제품과 샴푸 등에 해당 기술을 적용할 계획이다.


앞서 산림과학원 산림바이오소재연구소는 보리밥나무 가지 추출물의 모유두세포 강화 효과를 확인하고, 이를 기반으로 특허등록을 완료했다.


또 외용제 형태의 시제품을 제작해 원료 제형 안정성과 임상 적용 안전성을 검증하고, 국제 화장품 원료집 등재를 마무리하는 등 상용화를 위한 연구를 진행했다.

보리밥나무는 제주도와 남해안 지역에서 자생하는 상록 활엽 덩굴나무다. 이 나무의 가지는 탈모 예방과 발모 촉진용 소재로 활용된다.


최식원 산림바이오소재연구소 박사는 "기술이전은 국내 자생 보리밥나무의 가치를 높여 산림바이오산업 활성화에 기여할 것"이라며 "복수 업체와의 기술 교류로 보리밥나무의 효과가 국민 일상에 전파될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기