롯데칠성, '클라우드 논알콜릭' 모델로 셰프 안성재 발탁

구은모기자

입력2025.09.04 13:52

대형마트·편의점·온라인 직영몰 등 통해 소비자 접점 강화

롯데칠성 음료가 안성재 셰프를 논알코올 맥주 '클라우드 논알콜릭' 광고 모델로 발탁했다고 4일 밝혔다.


롯데칠성, '클라우드 논알콜릭' 모델로 셰프 안성재 발탁
안성재 셰프는 2024년 국내에서 유일하게 미쉐린 가이드 3스타를 획득한 파인 다이닝 식당 '모수'의 오너 셰프다. 지난해 하반기 넷플릭스에서 방영된 요리 서바이벌 방송 '흑백요리사'에 심사위원으로 출연해 전문적인 평가로 대중의 주목을 받았다.

롯데칠성음료는 '클라우드가 만든 완성형 논알코올 맥주'라는 콘셉트로 안성재 셰프와 함께 클라우드 논알콜릭의 가치를 알리는 광고를 선보인다. 광고는 대형마트, 편의점뿐만 아니라 롯데칠성음료 공식 직영몰 '칠성몰'을 포함한 온라인 채널 등에서 배너 광고, 기획전을 통해 만나볼 수 있다.


클라우드 논알콜릭은 특수 효모를 사용해 발효 시 알코올 생성을 제한하는 클라우드만의 제한 발효 제조 공법이 적용된 논알코올 맥주다. 생산 공정상 인위적인 알코올 분리 과정을 거치지 않아 맛과 향의 소실이 없는 자연스러운 맥주의 풍미가 특징이다. 독일산 노블홉과 호주, 캐나다산 맥아 등을 사용해 풍부한 맥아 향을 느낄 수 있으며 350㎖ 기준 50kcal로 칼로리 부담을 낮췄다.


롯데칠성음료 관계자는 "완벽주의 안성재 셰프와 함께 완성형 논알코올 맥주 클라우드 논알콜릭의 가치를 알리고 다양한 채널을 통해 소비자 접점을 강화해 나갈 계획"이라며 "일상 속 다양한 상황에서 클라우드 논알콜릭과 함께 부담 없이 차별화된 풍미를 즐기길 바란다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
