서초구청 제연 흡연시설 '대한민국 공공디자인대상' 대통령상

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 함께 흡연자와 비흡연자 간 공존방안을 제시한 서울 서초구청의 공공서비스 사업 '혐오와 갈등을 넘어 이해와 공존으로-기술과 디자인으로 새로운 흡연문화 만들기'를 '2025 대한민국 공공디자인대상' 대통령상 수상 사업으로 선정했다고 4일 밝혔다.

대한민국 공공디자인대상은 지속가능성과 파급효과 등을 고려해 공공디자인의 가치가 잘 반영된 우수한 사업 12점과 연구 3점을 선정해 대통령상 1점, 문체부 장관상 4점, 빅터 마골린상 1점, 공진원장상 5점, 학회장상 4점을 수여한다. 올해는 민간기업을 대상으로 하는 '공공디자인 기여' 분야와 공공디자인 관련 학회장상을 신설했다.

대통령상을 받는 개방형 제연 흡연시설은 서초구가 흡연자와 비흡연자 간 갈등을 완화하고 건강한 도시환경을 구축하기 위해 2022년부터 꾸준히 추진하고 있는 공공서비스 사업의 일환이다. 흡연·금연 구역 지정과 정보무늬(QR)를 활용한 위치 안내 등 기존의 분리 정책과 더불어 흡연자와 비흡연자의 갈등 원인인 '연기와 냄새'를 제어해 공존할 수 있는 대안을 공공디자인 관점에서 제시했다는 점에서 높은 점수를 받았다.

'2025 대한민국 공공디자인대상' 대통령상 수상 사업으로 선정된 서울 서초구청 개방형 제연 흡연시설 [사진 제공= 문화체육관광부]

문체부 장관상 사업 부문에서는 ▲시화공단 하수처리장 유휴시설 문화재생사업(시흥시청 외 3곳), ▲처음 입는 광복 캠페인(국가보훈부, 빙그레 외 1곳), ▲투명 올레드(OLED) 기부 키오스크 자발적 나눔문화 캠페인(재단법인 해피빈 외 5곳)이 수상한다. 연구 부문에서는 ▲'공공장소에서 프라이버시와 사용자 경험을 고려한 디자인 가이드라인 구축에 관한 연구(조광민, 한국과학기술원 산업디자인학과 외 3명)'가 수상한다.

공진원장상은 사업 부문에서는 ▲울산 스마트 버스승강장 31109(울산광역시청), ▲사계절 미끄럼방지 탄소발열매트 계단 조성(성남시청), ▲국립아시아문화전당(ACC) 접근성 강화 주제전 '우리의 몸에는 타인이 깃든다(국립아시아문화전당 외 8곳)', ▲온양온천 원도심 거리 범죄예방 환경디자인 개발(아산시청 외 2곳)이, 연구 부문에서는 ▲디자인 사고의 접근 방식을 통한 개발도상국 사회공헌: 인간중심적 접근방식에 대한 이론적 논증(이하선, 이화여자대학교 융합디자인연구소)이 받는다.

연구 부문 특별상인 빅터 마골린 상은 ▲인공지능(AI)을 활용한 미래 공공디자인 시나리오 연구(심윤선, 인하대학교 디자인융합학과)가 수상한다. 올해 신설한 학회장상 수상 사업으로는 ▲모두를 위한 피크닉 풀 조성(서울특별시청 외 1곳), ▲생활안전을 더하는 공공디자인(용인시청 외 1곳), ▲비스포크 라이브러리(Bespoke Library), 기성재로 조립한 공공공간의 새로운 형태(광주광역시립무등도서관 외 1곳), ▲'넛지효과에 기반을 둔 안전 가이드라인 디자인(한국수력원자력㈜ 외 1곳)'이 각각 선정됐다.

시상식은 오는 10월24일 코사이어티 서울숲에서 열리는 '공공디자인 페스티벌 2025'의 개막행사로, 공공디자인 진흥에 기여한 지자체 업무 담당자 표창 전수와 함께 진행한다. 또한 10월24~26일 코사이어티 서울숲에서 수상작 전시가 열린다. 자세한 내용은 공공디자인 종합정보시스템에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



