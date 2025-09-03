동해시의회, 임시회 제3차 예결위 개최…2회 추경안 심의

체육교육과 등 8개 부서 소관 '제2회 추가경정예산안' 심사

강원도 동해시의회(의장 민귀희)는 3일 제355회 동해시의회 임시회 제3차 예산결산특별위원회(위원장 김향정)를 개최하여 '2025년도 제2회 추가경정예산안'에 대한 부서별 심의를 진행했다.

동해시의회가 3일 제355회 동해시의회 임시회 제3차 예산결산특별위원회를 개최하고 있다. 동해시의회 제공

이날 개최된 제3차 예산결산특별위원회에서는 체육교육과 등 경제산업국과 문화관광국 소관 8개 부서에 대한 예산안을 심의했다.

정동수 의원은 종합경기장 탁구장 바닥 교체 예산 심의에서 "이번 바닥과 출입문 교체는 장애인 탁구인들의 오랜 숙원을 해결한 의미 있는 조치"라며 "앞으로도 시민들의 목소리를 꾸준히 반영해 체육시설 개선 사업을 추진해 달라"고 강조했다.

최이순 의원은 투명페트병 무인회수기 운영 문제를 지적하며 "현재 잦은 고장과 느린 유지보수로 시민들이 불편을 겪고 있다"며, "신속한 대응이 가능한 유지보수업체와 계약해 시민들의 이용에 차질이 없도록 해야 한다"고 강조했다.

박주현 의원은 석면피해 구제와 관련하여 "방치된 석면으로 인한 피해가 발생하지 않도록 전문업체를 통해 관내 현황을 철저히 조사하고, 대상 가구에 석면의 위험성을 적극적으로 알릴 것"을 당부했다.

김향정 의원은 RFID 종량기 교체와 관련해 "시민들이 사용 과정에서 불편을 겪지 않도록 기존 시스템과 호환성을 충분히 확보해야 한다"며 철저한 추진을 주문했다.

이동호 의원은 동해항 3단계 개발사업의 친수공간 활용과 관련, "낚시터 개방을 무조건적으로 제한하기보다 타지역의 성공사례를 면밀히 분석해 안전시설을 보강하고, 동시에 해양레저 활성화 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

안성준 의원은 전천 수경시설 운영과 관련, "당초 물놀이 시설 조성에 대한 우려와 달리 시민들의 높은 호응을 얻었다"며 "올해 운영 경험을 토대로 물채우기 시설 등 미비점을 보완해 내년에는 더욱 만족도 높은 시설로 자리매김하길 기대한다"고 당부했다.

이창수 의원은 전통사찰 보수공사 지원과 관련해 "자부담 매칭비율이 지켜지지 않으면서 시비 부담이 늘어나고 있다"며 "예산의 형평성을 고려해 무분별한 시비 지원을 지양하고, 자부담 확보를 위한 노력을 강화해야 한다"고 강조했다.





