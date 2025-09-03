연천군, 교육부 '자기주도 학습센터' 공모사업 선정

경기 연천군은 교육부가 주관하는 '2025년 자기주도학습센터 조성 사업'에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

연천군은 교육부로부터 최대 3년간 센터 운영비를 지원받게 된다. 이번 센터 조성은 교육발전특구 사업의 일환으로 추진되며, 통일평생교육원 내 시설을 리모델링해 학습 전용 공간을 새롭게 구성할 예정이다.

센터에는 학습 코디네이터가 EBS에서 직접 파견돼 학생들의 학습 수준을 진단·관리하고 생활 전반에 걸친 맞춤형 지도를 제공한다.

또한 EBS 프로그램(교재, 강의, AI 학습진단 서비스 등)을 기반으로 학생별 수준에 맞춘 학습 설계를 지원하며, 대학생 화상 튜터링을 통해 영어·수학 등 주요 교과목 질의응답과 학습 상담도 진행한다.

김덕현 연천군수는 "이번 자기주도학습센터 선정을 통해 지역 학생들이 사교육에 의존하지 않고 스스로 학습할 수 있는 계기가 될 것"이라며 "EBS와 협력하여 수준 높은 학습 지원 체계를 마련해 학생들의 학습 역량 강화와 지역 간 교육격차 해소에 앞장서겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



