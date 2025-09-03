장성군, 과수 탄저병 예방 긴급 약제 지원

장성군은 과수 탄저병을 예방하기 위해 긴급 약제 지원에 나선다. 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 과수 탄저병을 예방하기 위해 긴급 약제 지원에 나선다고 3일 밝혔다.

과수 탄저병은 과일에 검은 반점을 만들고 썩게 해 상품성을 크게 떨어뜨린다. 한 번 발생하면 확산 속도가 빨라 선제적인 방제가 중요하다.

앞서 군은 병해충방제대책위원회를 구성해 방제 계획을 수립하고, 전수조사를 실시하는 등 일찌감치 약제 지원 준비를 마무리했다.

이번 긴급 약제 지원은 지역 내 사과·감 농가를 대상으로 하며, 규모는 932농가 545ha다. 약제는 읍면 행정복지센터를 통해 공급된다.

김한종 군수는 "탄저병 예방·피해 최소화를 위해서는 꾸준한 과수 확인과 적기 방제가 필수다"며 "선제적인 긴급 약제 살포에 적극 동참해주길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



