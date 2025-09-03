김동연 "이재명 정부 예산안, 재정정책 정석" 극찬

김동연 경기도지사가 이재명 정부의 첫 예산안에 대해 "재정정책의 정석을 보여줬다"며 극찬했다.

김동연 지사는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "(이재명 정부의 이번 예산은) 경기회복과 경제성장을 뒷받침하는 적극재정은 중장기적 재정건전성 확보의 선순환 구조를 만들어 갈 것"이라며 "이번 예산으로 기업가국가와 보험 국가로서의 책임을 강화한 점도 눈에 띈다"고 평가했다.

이어 "AI, 반도체 부문의 투자를 과감히 확대해 우리 경제의 판도를 바꿀 돌파구가 마련되었다"며 "지역사랑상품권, 통합돌봄 등 민생의 뿌리도 튼튼히 하는 따뜻한 예산"이라고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 3일 자신의 SNS에 올린 글과 사진 AD 원본보기 아이콘

나아가 "이로써 혁신 안전망 확충의 단초가 마련되었다"며 "재정의 역할과 책임을 되살린 '정상화' 예산이기도 하다"고 분석했다.

또 "윤석열 정부 시절 지역화폐 예산은 중앙정부가 삭감하고 경기도가 독자적으로 늘렸다"며 "이제 역주행에 맞서는 시간을 뒤로하고 함께 정주행할 기반이 마련되었다"고 기대했다.

아울러 "전국 최초로 도입한 경기 RE100에도 힘이 실린다"며 "경기도가 독자적으로 조성한 AI 기반 디지털허브도 더욱 빛날 것"이라고 전망했다.

김 지사는 "이제 밀린 숙제를 해나갈 시간"이라며 "경기도는 대한민국 미래산업의 심장이자 가장 선도적인 민생 정책 테스트베드로서 정부의 청사진을 현장에서 성과로 입증하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



