李대통령, 오는 11일 '정부 출범 100일' 기자회견

첫 기자회견 이후 70일 만…내외신 기자 150명 초청

이재명 대통령이 오는 11일 정부 출범 100일 기자회견을 연다고 대통령실이 밝혔다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 3일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이재명 정부 출범 100일 기자회견이 11일 열린다"면서 "첫 기자회견 이후 70일 만이며 150여명의 내외신 기자가 초대될 예정"이라고 설명했다. 기자회견은 총 90여 분간 진행된다.

기자회견 슬로건은 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'으로 결정했다. 이 수석은 "이 대통령은 이번 회견을 통해 향후 성장을 위한 정부 국정운영 방향을 설명할 것"이라며 "회견은 크게 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 세 파트로 나눠 진행된다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>