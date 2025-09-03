완주군, 성인 20명 대상 '맞춤형 운동프로그램'

11월 말까지 진행…스트레스 해소·정신건강 향상

전북 완주군은 오는 11월 말까지 행복완주 건강생활지원센터에서 주 2회 신체활동 저하 성인 20명을 대상으로 맞춤형 운동프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

전북 완주군이 오는 11월 말까지 행복완주 건강생활지원센터에서 주 2회 신체활동 저하 성인 20명을 대상으로 맞춤형 운동프로그램을 운영한다. AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 누구나 쉽게 참여할 수 있는 신체활동 프로그램으로, 평소 운동 시간이 부족한 지역 주민, 출산 후 체중 감량을 원하는 출산부 등을 대상으로 진행되고 있다.

개인마다 인바디 측정, 식사 일지 작성을 통한 보건소 영양사의 전문 식단 상담도 함께 이뤄져, 건강하게 다이어트를 원하는 지역 주민에게 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

참가 주민들은 스텝박스 전문 강사의 지도 아래 스텝박스를 활용한 다양한 동작을 배우며, 심폐지구력 향상, 하체 근력 강화, 균형감각증진 등을 키우게 된다.

에어로빅을 접목한 스텝박스 댄스는 체중에 효과적이고, 리드미컬한 움직임을 통해 스트레스 해소와 정신건강 향상에 도움을 준다.

한명란 건강증진과장은 "이번 맞춤형 다이어트 스텝박스 운동프로그램이 지역주민들의 비만 예방·관리에 도움을 줄 것으로 기대한다"며 "주민들이 지속적인 건강생활실천을 할 수 있도록 앞으로도 다양한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>