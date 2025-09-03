본문 바로가기
태백시, '태백 트레일 대회' 개최… 태백산·어평재·함백산 산길 달려

이종구기자

입력2025.09.03 08:27

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 6일 '2025 태백 트레일 대회'를 개최한다고 3일 밝혔다. 이번 대회는 태백시 철인3종협회가 주관하며, 문화체육관광부·국민체육진흥공단·태백시 및 태백시의회 지원을 받아 진행된다.

태백시, 2025년 태백 트레일 대회 개최 포스터. 강원도 제공

태백시, 2025년 태백 트레일 대회 개최 포스터. 강원도 제공

태백 트레일 대회는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주관한 '2024년 지역특화 스포츠기반 조성사업' 공모에 선정되어 지난해 처음 열렸으며, 올해 두 번째로 개최된다.


대회는 △51㎞ △30㎞ △23㎞ △13㎞ 4개 코스로 운영된다. 참가자들은 신청한 코스에 따라 태백산, 어평재, 함백산, 지지리골 등 태백의 대표 산길을 달릴 예정이다.

태백시 관계자는 "태백의 아름다운 산길을 경험할 수 있는 이번 대회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"며 "앞으로도 사계절 내내 다양한 스포츠 대회를 유치해 지역 활력을 높여가겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
