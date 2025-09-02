본문 바로가기
진도군, '365일 꽃피는 진도' 조성 박차

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.02 15:52

시계아이콘00분 31초 소요
생활권 녹지 확충·특색 있는 꽃단지 조성

진도군이 농공단지 진도항 일원 등에 대규모 꽃단지를 조성한다. 진도군 제공

전남 진도군이 생활권 내 녹지 경관을 대대적으로 정비하며 사계절 내내 꽃과 숲을 누리는 '365일 꽃피는 진도' 만들기에 속도를 내고 있다.


군은 사업의 일환으로 농공단지와 진도항 일원 등 대규모 꽃단지 10곳을 포함해 총 28만4,832㎡ 규모의 꽃길·꽃동산·꽃단지를 조성했다고 2일 밝혔다.

여기에 자체 생산한 꽃모종 31만 본과 꽃씨 7,000㎏을 심어 계절마다 다채로운 풍경을 선사하고 있다.


특히 백조 호수공원 꽃길과 운림산림욕장 수국공원은 형형색색의 꽃과 수국이 만발해 군민과 관광객들에게 새로운 명소로 자리잡고 있다.


아울러 군은 주요 도로변 5곳(연장 46㎞)의 가로수길에 대해 풀베기 작업과 가로수 5,248주의 가지치기를 실시해 안전하고 쾌적한 도로 경관을 조성했다. 또 소공원 24곳(28만1,727㎡), 주민단체 참여숲·도시숲 26곳(11만9,750㎡)을 정비해 군민들의 여가와 휴식 공간으로 새롭게 단장했다.

김희수 진도군수는 "꽃과 숲이 어우러진 아름답고 쾌적한 녹지 환경은 군민 삶의 질을 높이는 것은 물론 진도를 찾는 관광객들에게도 깊은 인상을 줄 것"이라며, "앞으로도 군민 모두가 웃음꽃 피는 '365일 꽃피는 진도'를 실현하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
