동해시, 추석맞이 동해페이 인센티브 20% 특별 상향

이종구기자

입력2025.09.02 15:35

심규언 시장 "민생 회복 촉진 지역 경제 새 활력 불어넣는 계기되길"
1일부터 10월 31일까지…시민 구매력·소상공인 매출 증대 기대

강원도 동해시(시장 심규언)는 고물가와 경기 침체로 인한 시민들의 경제적 부담을 덜고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 1일부터 10월 31일까지 두 달간 동해페이 인센티브 지급률을 기존 10%에서 최대 20%로 특별 상향한다고 2일 밝혔다.

동해페이 인센티브 지급률 기존 10%에서 최대 20%로 특별 상향. 동해시 제공

동해페이 인센티브 지급률 기존 10%에서 최대 20%로 특별 상향. 동해시 제공

이번 조치는 9월 제38회 동해무릉제와 10월 추석 명절 등 주요 소비 시기에 맞춰 마련된 긴급 지원 대책으로, 민생 회복과 지역 상권 활성화를 촉진하는 데 목적이 있다.


올해 1월부터 7월까지 약 400억원 규모의 지역 소비를 유도하며 소상공인 매출 증대에 기여한 동해페이는 특히 지난 7월 21일부터 전 시민에게 지급한 1차 민생회복 소비쿠폰과 함께 침체된 지역경제에 활력을 불어넣는데 큰 역할을 했다. 시는 이번 인센티브 상향을 통해 소비 심리를 더욱 끌어올리고 지역 내 자금 선순환을 가속화할 것으로 기대하고 있다.

동해시는 이번 인센티브 상향을 위해 총 60억원(국비 24억원, 시비 36억원)을 투입한다. 인센티브 한도는 종전과 동일하게 1인당 50만원이며, 최대 10만원까지 받을 수 있다. 11월 이후에도 예산 상황에 따라 지급률을 15~20% 범위에서 탄력적으로 운영할 계획이며, 다만 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.


심규언 동해시장은 "동해 페이는 단순한 결제 수단을 넘어 시민 생활 안정과 지역 상권 활성화를 이어주는 중요한 연결고리가 되어 왔다"며 "이번 인센티브 상향이 민생 회복을 촉진하고 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
