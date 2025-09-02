하반기 수련에 전공의 7984명 복귀…의정갈등 이전 76% 회복

복지부, 수도권 수련병원 77.2%·비수도권 74.3% 수준

올해 하반기 전공의 약 8000명이 수련 현장에 복귀하면서 전공의 인력이 의정 갈등 이전의 76% 수준을 회복한 것으로 나타났다.

2일 보건복지부와 수련환경평가위원회에 따르면, 2025년도 하반기 전공의 모집 결과 인턴과 레지던트 등 전공의 총 7984명이 모집됐다. 각 수련병원이 공고한 모집 정원 1만3498명 가운데 59.1%다.

모집 인원 대비 선발 인원 비율을 연차별로 보면 인턴 52.0%, 레지던트 61.2%였다. 또 지역별 선발 인원 비율은 수도권 수련병원이 63.0%, 비수도권 수련병원이 53.5%였다.

이번 하반기 선발 인원과 기존에 수련 중인 인원을 포함한 전체 전공의 규모는 총 1만305명으로, 예년(지난해 3월 기준 임용 대상자 1만3531명) 대비 76.2% 수준을 회복했다. 앞서 지난 6월 기준 전공의 규모는 2532명으로 예년의 18.7%에 그쳤다.

예년 대비 전공의 규모 비율을 연차별로 보면 인턴 61.8%, 레지던트 80.4%다. 지역별로는 수도권 수련병원이 77.2%, 비수도권 수련병원이 74.3% 수준을 회복했다.

과목별로는 내과·외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과·심장혈관흉부외과·신경과·신경외과 등 정부의 수련환경 혁신지원 사업 대상인 8개 과목이 예년 대비 70.1%, 그 외 과목은 예년 대비 88.4% 수준이었다.

복지부는 그동안 전공의 복귀 및 수련환경 개선 등을 논의하기 위해 대한의학회, 수련병원협의회, 전공의협의회 등 단체와 수련협의체를 운영해 왔다. 지난달 7일 개최된 제3차 회의에서는 기존 복귀 전공의에 적용된 조치 수준에서 이번 하반기 모집 절차를 진행하기로 했으며, 이에 따라 8월11~31일 병원별 자율 모집 방식으로 모집 절차가 진행됐다.

정은경 복지부 장관은 상당수 사직전공의가 수련 현장에 복귀함에 따라 의료체계 안정화에 기여할 것으로 평가하면서 "지역·필수·공공의료 강화 필요성도 다시 한번 확인된 만큼 관련 정책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



