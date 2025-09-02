롯데百, 백화점 최초 축산물판매업 '스마트 해썹' 인증

인천점 레피세리 축산 매장 획득

최고 수준 축산품 신뢰성 확보

롯데백화점은 국내 백화점 최초로 한국식품안전관리인증원(HACCP인증원)으로부터 축산물판매업 '스마트 HACCP(해썹) 인증'을 획득했다고 2일 밝혔다.

백화점 업계 최초로 '스마트 HACCP' 인증을 받은 롯데백화점 인천점 축산 매장. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

스마트 HACCP는 식품 위해 요소에 대한 위생 관리체계인 해썹에 정보 통신기술(ICT)을 융합해 식품 안전관리의 효율성과 신뢰성을 높이는 제도다. 스마트 HACCP 인증은 식품 안전정보를 디지털화하고 운영 모니터링을 자동화해, 관련 데이터의 수집, 관리, 분석을 수행할 수 있는 시스템을 완비한 HACCP 시설에 부여된다. 누구나 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 안심할 수 있는 먹거리를 제공한다는 측면에서 최고 수준의 보증 의미를 지닌다.

이번에 스마트 HACCP 인증을 최초 획득한 곳은 롯데백화점 인천점 '레피세리'의 축산 매장이다. 레피세리는 2023년 12월 롯데백화점 최초로 선보인 미래형 프리미엄 식료품점으로, 실시간 온도 감지가 가능한 첨단 관제 시스템을 완비한 것이 스마트 HACCP 인증을 획득하는 데 결정적인 역할을 했다고 회사 측은 설명했다.

또 롯데중앙연구소와 협업해 마련한 독자적 HACCP 기준 아래, 점포 현장의 지속적인 코칭과 피드백을 통해 롯데백화점만의 고도화된 품질 관리 프로세스를 구축했다.

이를 통해 레피세리 축산 매장은 ▲실시간 온도 모니터링 및 기록 ▲한계 온도 기준 이탈 시 자동 알람 ▲사후 관리 등이 가능해져 축산물 선도 관리는 물론 보관 및 유통 단계에서의 품질 안정성도 확보하게 됐다.

이미 전 점포에 기존 HACCP 인증을 받은 롯데백화점은 인천점을 시작으로 스마트 HACCP 인증을 확대해나갈 방침이다. 내년에는 전국 전역에 최대 5개의 스마트 HACCP 인증 점포를 추가한다는 구상이다.

이준호 롯데백화점 식품위생팀장은 "백화점 최초로 스마트 HACCP 인증을 획득한 것은 식품에 대한 철저한 품질 관리와 위생 기준을 공인 받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 스마트 매장 관리 시스템을 고도화해 국내 최고의 품질 관리 역량으로 고객이 보다 신뢰하고 롯데백화점을 이용할 수 있도록 지속 노력해 갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>