"투명한 아파트 관리 돕습니다"…광명시, 전문가 컨설팅 지원단 가동

법률·회계·건축 등 13개 분야 30명으로 구성

입대위 운영, 관리비·공사비 갈등 요인 해소

경기도 광명시가 아파트 관리의 전문성과 투명성을 높이기 위한 컨설팅 지원 시스템을 가동한다.

광명시는 아파트 등 공동주택 관리에 대한 자문을 제공하기 위해 각 분야 전문가로 구성된 '공동주택 관리 전문가 컨설팅 지원단'을 출범하고 운영에 들어간다고 2일 밝혔다.

이를 통해 시는 공동주택 민원의 원인인 입주자대표회의 내 갈등, 관리비 부정 사용, 공사비 과다 책정 등을 해소하고 안정적인 주거환경을 조성하겠다는 계획이다.

지원단은 ▲법률▲회계 ▲주택관리 ▲건축 ▲기계 ▲전기 ▲통신 ▲소방 ▲안전 ▲조경 ▲소독 ▲경비 ▲청소 등 13개 분야 전문가 30명으로 구성됐다. 이들은 변호사, 회계사, 기술사, 법무사를 비롯해 경기도 공동주택품질점검단, 관리지원 자문단, 광명시 기술자문위원회 등의 활동을 통해 검증된 전문가들이라고 시는 설명했다.

지원단은 ▲입주자대표회의와 선거관리위원회 운영 자문 ▲장기수선충당금과 관리비 집행의 투명성 강화 ▲단지 내 갈등 중재 등 공동주택 관리 전반을 아우르는 전문 컨설팅을 제공한다.

지원단은 특히 ▲공사비 1억원 이상 ▲용역비 5000만원 이상 ▲시 예산 지원사업 등 대규모 설계 검토와 비용 적정성 판단이 필요한 공사·용역 부문의 컨설팅을 제공한다.

컨설팅은 입주자대표회의나 관리주체가 요청하거나 입주민 50명 이상이나 10분의 1의 이상의 동의로 신청할 수 있다. 자세한 내용은 광명시 주택과로 문의하면 된다.

시는 올해 지원단 시범 운영을 거쳐 성과를 점검한 뒤 컨설팅을 의무화하는 방안을 담은 조례 개정도 추진할 방침이다.

박승원 광명시장은 "지원단 운영은 아파트 단지의 고질적인 민원과 갈등을 줄이고 시민의 주거 만족도를 높이는 획기적인 계기가 될 것"이라며 "전문성과 공정성을 바탕으로 시민의 재산과 권리를 보호하고 누구나 안심할 수 있는 주거환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



