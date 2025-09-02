본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

"투명한 아파트 관리 돕습니다"…광명시, 전문가 컨설팅 지원단 가동

정두환기자

입력2025.09.02 10:57

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법률·회계·건축 등 13개 분야 30명으로 구성
입대위 운영, 관리비·공사비 갈등 요인 해소

경기도 광명시가 아파트 관리의 전문성과 투명성을 높이기 위한 컨설팅 지원 시스템을 가동한다.

"투명한 아파트 관리 돕습니다"…광명시, 전문가 컨설팅 지원단 가동
AD
원본보기 아이콘

광명시는 아파트 등 공동주택 관리에 대한 자문을 제공하기 위해 각 분야 전문가로 구성된 '공동주택 관리 전문가 컨설팅 지원단'을 출범하고 운영에 들어간다고 2일 밝혔다.


이를 통해 시는 공동주택 민원의 원인인 입주자대표회의 내 갈등, 관리비 부정 사용, 공사비 과다 책정 등을 해소하고 안정적인 주거환경을 조성하겠다는 계획이다.

지원단은 ▲법률▲회계 ▲주택관리 ▲건축 ▲기계 ▲전기 ▲통신 ▲소방 ▲안전 ▲조경 ▲소독 ▲경비 ▲청소 등 13개 분야 전문가 30명으로 구성됐다. 이들은 변호사, 회계사, 기술사, 법무사를 비롯해 경기도 공동주택품질점검단, 관리지원 자문단, 광명시 기술자문위원회 등의 활동을 통해 검증된 전문가들이라고 시는 설명했다.


지원단은 ▲입주자대표회의와 선거관리위원회 운영 자문 ▲장기수선충당금과 관리비 집행의 투명성 강화 ▲단지 내 갈등 중재 등 공동주택 관리 전반을 아우르는 전문 컨설팅을 제공한다.


지원단은 특히 ▲공사비 1억원 이상 ▲용역비 5000만원 이상 ▲시 예산 지원사업 등 대규모 설계 검토와 비용 적정성 판단이 필요한 공사·용역 부문의 컨설팅을 제공한다.

컨설팅은 입주자대표회의나 관리주체가 요청하거나 입주민 50명 이상이나 10분의 1의 이상의 동의로 신청할 수 있다. 자세한 내용은 광명시 주택과로 문의하면 된다.


시는 올해 지원단 시범 운영을 거쳐 성과를 점검한 뒤 컨설팅을 의무화하는 방안을 담은 조례 개정도 추진할 방침이다.


박승원 광명시장은 "지원단 운영은 아파트 단지의 고질적인 민원과 갈등을 줄이고 시민의 주거 만족도를 높이는 획기적인 계기가 될 것"이라며 "전문성과 공정성을 바탕으로 시민의 재산과 권리를 보호하고 누구나 안심할 수 있는 주거환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기