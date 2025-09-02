"보일러도 구독한다"…경동나비엔, 월 1~3만원 구독 상품 출시

‘나비엔 파트너’ 정기 케어서비스 제공

경동나비엔이 보일러 구독 상품을 출시했다. 월 1~3만 원대의 가격으로 무상 사후관리(A/S)와 연 1회 보일러전문가 케어서비스까지 제공한다.

경동나비엔은 사계절 내내 쾌적한 난방과 온수라이프를 선사하고자 보일러 구독을 시작한다고 2일 밝혔다. 보일러는 다용도실처럼 눈에 띄지 않는 곳에 있어 관리에 소홀해지기 쉽다. 이로 인해 성능 저하나 잔고장을 발견하기 어렵고, 특히 고장이 날 경우 온수와 난방을 사용할 수 없어 불편함이 커진다.

이에 경동나비엔은 전문가의 정기적인 케어서비스를 통해 고장이나 성능 저하를 사전에 방지하며 에너지 효율을 높이고, 사용 편의성을 제고할 계획이다. 구독 모델은 총 3종이다. 빠르고 넉넉한 온수 사용이 특징인 나비엔 콘덴싱 ON AI 'NCB753', 'NCB553'과 합리적인 가격의 콘덴싱 가스보일러 'NCB354'이다.

특히, '나비엔 콘덴싱 ON AI'는 온수 기능이 대폭 강화된 보일러로, '온수레디 시스템'을 활용하면 기존 보일러 대비 93%나 단축된 10초 이내에 온수를 사용할 수 있다. 경동나비엔은 자체 구독 사업을 통해 가격 경쟁력과 소비자 편의성을 높이고 있다. 타 렌털사와 제휴하는 형태가 아닌, 구독 계약부터 제품 케어까지 직접 진행하며 양질의 서비스를 합리적인 가격에 제공한다.

구독 기간에는 무상 A/S와 '나비엔 파트너'의 정기 케어서비스가 제공된다. 연 1회 고객의 가정에 방문해 연통 및 경보기 등을 확인하며 안전을 점검하고, 보일러의 열효율을 측정한다. 또한 보일러 배관 내 이물질을 걸러내는 '난방수 필터'를 교체하고, 응축수를 배출하고 배기가스의 유입을 막는 역할을 하는 '사이폰'을 세척해 보일러의 성능을 최상의 상태로 유지한다. 가정의 생활환경에 맞는 온수·난방 사용 방법 및 에너지 절감 방법을 안내하는 컨설팅도 제공한다.

경동나비엔은 2023년 환기청정기 렌털과 케어서비스를 출시한 후 올해는 이를 '구독'으로 전환하고 구독 기간을 다양화하며 보일러, 숙면매트, 주방기기 등으로 상품을 확대하고 있다. 또한 100% 자회사인 '경동C&S'를 설립해 케어서비스의 전문성을 강화하는 등 소비자의 편의성을 높이기 위한 노력을 이어가고 있다.

김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄임원 겸 경동C&S 대표는 "경동나비엔은 '구독'을 통해 소비자의 생활에 최적화된 제품과 케어서비스를 제공하고 있다"며 "특히, '나비엔 콘덴싱 ON AI'를 통해 사계절 가전 보일러에 대한 관심을 높이며 더 나은 온수라이프를 선사하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>