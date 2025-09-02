대웅제약 이지듀, 연매출 1000억 조기 달성

글로벌 미용 시장 공략 박차…일본·미국·동남아 진출 가속화

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 137,200 전일대비 1,600 등락률 +1.18% 거래량 5,505 전일가 135,600 2025.09.02 10:33 기준 관련기사 [특징주]대웅, '마이크로니들' 비만 약 기술력 입증…9%대↑대웅 '마이크로니들', 흡수율 80%↑…"글로벌 최고 수준"대웅제약·DNC에스테틱스, 중장년·남성 맞춤형 복합시술 전략 제시 전 종목 시세 보기 close 의 더마코스메틱 브랜드 이지듀가 연매출 1000억원을 조기 달성했다고 2일 밝혔다. 지난 7월 기준 이지듀의 누적 매출은 1000억원을 초과했으며, 이는 전년 동기 대비 약 200% 증가한 수치다.

이지듀 기미앰플. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

이지듀의 제품 경쟁력은 대웅제약이 개발한 국내 1호 바이오 신약 'DW-EGF(고활성 상피세포 성장인자)'에 있다. DW-EGF는 강력한 피부 재생 효과를 기반으로 더마코스메틱 시장에서 주목받고 있다. 특히 이지듀의 DW-EGF는 인체 EGF와 동일한 53개의 아미노산으로만 이뤄져 있어 체내 EGF(상피세포 성장인자)와 100% 동일한 구조를 지닌다는 특징이 있다.

이지듀는 올 상반기 롯데홈쇼핑 1위 뷰티 브랜드로 선정되며 브랜드 파워를 입증하기도 했다. 이지듀 직영 온라인몰을 통한 신규 고객 확보와 높은 재구매율 역시 매출 확대를 견인했다. 시장조사기관 엠브레인에 따르면 올해 기미·잡티 화장품 브랜드 인덱스 조사에서 '재구매율 1위'를 기록하며 충성 고객층을 확보했다.

이지듀의 대표 제품은 '기미앰플(DW-EGF 멜라토닝 원데이 앰플)'이다. 기미 케어 성분인 DW-EGF(고활성 상피세포 성장인자)와 미백 기능성 성분을 담아 기미·잡티 등 색소 침착 고민을 해결했다. 임상시험으로 입증된 기미앰플은 미백 효과와 피부 톤 개선 기능을 바탕으로 시장 점유율을 높여가고 있다.

또 배우 한가인이 모델로 나선 '기미쿠션'도 매출 증가를 도왔다. 기미쿠션은 단순히 기미 커버 이상으로 기미 개선이라는 차별성을 내세워 출시 이후 누적 400억 원 이상의 판매고를 올리고 있다. 기미쿠션은 인체적용시험에서 하루 사용만으로 짙은 기미 수와 기미 면적이 각각 32%, 42% 감소하는 결과를 보였다.

이지듀 관계자는 "연매출 1000억원 조기 달성은 소비자들의 신뢰와 선택이 만들어낸 값진 결과"라며 "DW-EGF의 효능을 바탕으로 더 많은 소비자가 피부 고민을 빠르게 해결할 수 있도록, 브랜드 차원에서 더욱 다양한 솔루션을 제시해 나갈 계획"이라고 말했다. 이어 "앞으로 대웅제약 이지듀는 국내를 넘어 일본, 미국, 동남아시아 등 글로벌 미용 시장에서도 소비자 맞춤 전략을 통해 한국을 대표하는 더마코스메틱 브랜드로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>