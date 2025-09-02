본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

신한투자증권, 중개형ISA 전용 특판 RP 판매...세전 연 3.4%

조슬기나기자

입력2025.09.02 09:48

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 전용 세전 연 3.4% 특판 환매조건부채권(RP)을 500억원 규모로 10월 말까지 판매한다고 2일 밝혔다.


특판RP 상품은 91일물 기간형RP로 세전 연 3.4% 수익을 지급하며, 중도환매 시 페널티 금리는 없다. 1인당 RP 최대 매수 한도는 1억원이다.

신한투자증권, 중개형ISA 전용 특판 RP 판매...세전 연 3.4%
AD
원본보기 아이콘

해당 상품은 중개형ISA계좌로 매수 가능하다. 판매기간은 9월 1일~10월 31일로 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 기존·신규고객은 기준일 9월 1일 이후 추가로 입금한 금액(순입금)으로 매수할 수 있다. 매수 채널은 신한투자증권 영업점 및 홈페이지, 신한 SOL증권 앱, 슈퍼SOL 앱, HTS, 유선 등이다.

중개형 ISA는 한 계좌에서 다양한 금융상품을 운용할 수 있으며, 3년 이상 유지하면 순이익 중 최대 200만원(서민형은 400만원)까지 비과세 혜택을 제공한다. 또한 비과세 한도를 초과한 금액은 9.9% 분리과세된다. 개인별 납입 한도는 연 2000만원으로 5년간 누적 최대 1억원 한도로 납입이 가능하다.


이벤트에 관한 자세한 참여 요건 등 세부 내역은 신한투자증권 홈페이지, 신한 SOL증권 앱 및 신한투자증권 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다. 모든 금융상품은 투자성과에 따라 원금손실 가능성이 있으므로 주의가 필요하다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까워 유통기한 조작한 편의점 "일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해변 죽은 물고기 만지거나 밟으면 안돼"…中 6세 아이 큰 일날 뻔

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기