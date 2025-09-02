신한투자증권, 중개형ISA 전용 특판 RP 판매...세전 연 3.4%

신한투자증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 전용 세전 연 3.4% 특판 환매조건부채권(RP)을 500억원 규모로 10월 말까지 판매한다고 2일 밝혔다.

특판RP 상품은 91일물 기간형RP로 세전 연 3.4% 수익을 지급하며, 중도환매 시 페널티 금리는 없다. 1인당 RP 최대 매수 한도는 1억원이다.

해당 상품은 중개형ISA계좌로 매수 가능하다. 판매기간은 9월 1일~10월 31일로 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 기존·신규고객은 기준일 9월 1일 이후 추가로 입금한 금액(순입금)으로 매수할 수 있다. 매수 채널은 신한투자증권 영업점 및 홈페이지, 신한 SOL증권 앱, 슈퍼SOL 앱, HTS, 유선 등이다.

중개형 ISA는 한 계좌에서 다양한 금융상품을 운용할 수 있으며, 3년 이상 유지하면 순이익 중 최대 200만원(서민형은 400만원)까지 비과세 혜택을 제공한다. 또한 비과세 한도를 초과한 금액은 9.9% 분리과세된다. 개인별 납입 한도는 연 2000만원으로 5년간 누적 최대 1억원 한도로 납입이 가능하다.

이벤트에 관한 자세한 참여 요건 등 세부 내역은 신한투자증권 홈페이지, 신한 SOL증권 앱 및 신한투자증권 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다. 모든 금융상품은 투자성과에 따라 원금손실 가능성이 있으므로 주의가 필요하다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



