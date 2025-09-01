본문 바로가기
'코인 재산신고 논란' 김남국, 무죄 확정

이은서기자

입력2025.09.01 18:12

가상자산(코인) 보유 사실을 숨기고 국회에 허위 재산 신고를 한 혐의로 재판에 넘겨진 김남국 대통령실 디지털소통비서관에 대한 무죄 판결이 확정됐다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

법조계에 따르면 검찰은 지난달 21일 항소심의 무죄 판단에 대해 상고 기한인 지난달 29일까지 상고장을 내지 않은 것으로 확인됐다. 형사 재판에서 상급 법원의 판단을 받으려면 항소장이나 상고장을 선고일로부터 7일 이내 제출해야 한다.


김 비서관은 2021년과 2022년 국회의원 재산 신고를 앞두고 코인 계정 예치금 일부를 은행 예금 계좌로 옮겨 재산 총액을 맞춘 뒤 나머지 예치금을 코인으로 바꿔 국회 공직자윤리위원회의 재산변동 내역 심사 업무를 방해한 혐의로 지난 8월 재판에 넘겨졌다.

지난 2월 1심 재판부는 김 비서관의 재산 신고 시점에 가상자산은 등록 재산에 해당하지 않아 신고 의무가 있다고 보기 어려운 만큼 공직자윤리위의 권한이 방해됐다고 보기 쉽지 않다며 무죄를 선고했다.


지난달 21일 서울남부지법 형사항소3-1부(부장판사 임선지 조규설 유환우)도 김 비서관에 대해 검사의 항소를 기각하고 원심판결을 유지했다.


항소심 재판부는 "가상자산을 등록 재산으로 하지 않은 입법 공백으로 인한 것이고, 김 비서관이 악용해 국회의원으로서 바람직하지 않은 것이라고 하더라도 형벌 규정 적용 확대를 통해 바로 잡는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
